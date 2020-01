Giuseppe Conte pronto a incontrare le Sardine: «Per loro nutro simpatia e rispetto»

Quando mancano otto giorni alle elezioni regionali in Emilia Romagna alcune dichiarazioni del premier Giuseppe Conte aprono scenari fin qui impensabili. Il premier, infatti, si è detto pronto a incontrare una delegazione delle Sardine, il movimento nato a Bologna per contrastare l’ascesa al potere di Matteo Salvini, qualora lo volessero. «Per loro nutro simpatia e rispetto. Se dovessero chiedermi un incontro mi confronterei volentieri con loro», ha detto l’avvocato pugliese.

Giuseppe Conte: «Non strumentalizziamo le Sardine a fini politici»

Giuseppe Conte procede comunque con cautela e ci tiene a mettere le mani avanti: «Non è giusto strumentalizzare a fini politici. Come ho già detto, sono aperto al dialogo con chiunque stimoli partecipazione, mostri rispetto delle istituzioni e adotti un approccio costruttivo».

La risposta del premier arriva all’indomani delle dichiarazioni di Mattia Santori, il leader delle Sardine, che nella giornata di ieri si era detto pronto a incontrare Giuseppe Conte, nonostante abbia più volte ribadito che il movimento non ha niente a che vedere con la politica: «Credo che siamo sempre più vicini al momento in cui sarebbe bello potersi finalmente incontrare e chiedere che intenzioni abbiano le forze di governo. Senza ricatti, però», ha detto Santori. Che poi ha anche accennato ai possibili temi del dialogo: «Ci sono temi come i decreti sicurezza e la democrazia digitale su cui vorremmo iniziare un’interlocuzione». Inevitabile, poi, una chiosa sui possibili scenari in caso di vittoria della Lega alle elezioni regionali in Emilia Romagna: «Se Salvini dovesse trionfare vorrà dire che abbiamo perso tutti. Noi non avremo nulla da recriminare, abbiamo ribaltato in ogni caso un paradigma fatto di parole e di odio. E comunque andrà, dopo il 26 gennaio, torneremo a dare ascolto alla struttura nazionale, che ci chiede che futuro ci sarà».

[CREDIT PHOTO: FACEBOOK/GIUSEPPE CONTE]