Giuseppe Conte e il panino in norcineria a Castelsantangelo sul Nera

Giuseppe Conte, nella giornata di ieri, ha fatto visita alle popolazioni terremotate, come aveva promesso all’inizio del suo secondo mandato. Si è trattato, infatti, di un tour per fare il punto della situazione sullo stato della ricostruzione e degli aiuti al territorio dopo il terremoto che ha colpito il Centro Italia. In una pausa dai lavori, il presidente del consiglio si è recato in una tipica norcineria di Castelsantangelo sul Nera per mangiare un panino e condividerlo con i suoi collaboratori.

Giuseppe Conte pecorino non troppo piccante a Castelsantangelo sul Nera

«Al termine della visita nelle zone terremotate del Centro Italia – ha scritto lo staff di comunicazione in una didascalia sulle sue Instagram Stories – mi sono concesso una piccola pausa gastronomica nella norcineria di Castelsantangelo sul Nera. Ho fatto ottimi acquisti e con i collaboratori ci siamo fermati a degustare salumi e formaggi. Vera delizia per i nostri palati. Anche questi piccoli gesti di attenzione possono contribuire a rilanciare l’economia di queste comunità in difficoltà».

Nel video, si vede Giuseppe Conte che si avvicina al banco salumi e formaggi e che chiede a una signora, quasi intimorita dalla presenza del presidente del Consiglio, della scorta e dei collaboratori al seguito, un pecorino non troppo piccante. Ha prima chiesto di farlo tagliare a metà. Poi, la donna ha proposto a Conte e ai suoi collaboratori un panino. «Forza, chi vuole un panino?» – ha subito rincarato la dose il presidente del Consiglio.

Sui social network, la domanda di Giuseppe Conte ha fatto sorridere qualcuno, che ha subito messo in correlazione la frase «Forza, chi vuole un panino?» con il celebre brano di Elio e Le Storie Tese «Forza Panino».