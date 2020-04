L’assurda polemica delle opposizioni perché Conte parla in Aula senza mascherina

Ennesima triste pagina nella storia della Repubblica in Italia. Questa mattina, poco prima dell’intervento di Giuseppe Conte alla Camera dei deputati, si sono alzate le proteste dai banchi delle opposizioni perché il presidente del Consiglio avrebbe parlato senza mascherina. Ma questa decisione era stata presa dalla conferenza dei capigruppo di Montecitorio nella giornata di ieri, alla presenza dei questori. Non si capisce il perché – a rigor di logica – si stia portando avanti questa assurda protesta. Giuseppe Conte parla senza mascherina perché è stato deciso dal Parlamento.

Le grida si sono alzate dai banchi dell’opposizione e il presidente Roberto Fico ha dovuto interrompere l’inizio dell’informativa di Giuseppe Conte e sospendere per cinque minuti la seduta in Aula. Prima di farlo, però, ha ricordato quel che era stato deciso all’unanimità nel corso della conferenza dei capigruppo alla Camera sullo svolgimento delle sedute all’interno dell’Aula, per consentire di portare avanti i lavoro in sicurezza.

Giuseppe Conte parla senza mascherina

«Colleghi, già ieri in conferenza abbiamo cercato di organizzare il parlare con mascherina o senza – ha detto Roberto Fico rispondendo alle critiche dell’opposizione -. Se davanti c’è una distanza di un certo tipo, abbiamo organizzato la postazione dell’emiciclo per parlare senza mascherina. Il governo non può dare le spalle all’emiciclo e con la distanza che il tavolo del governo ha rispetto agli altri scranni, può parlare senza mascherina».

L’emiciclo e la distanza

Insomma, il tutto era stato già deciso nella giornata di ieri. I deputati dovranno parlare con la mascherina se rimarranno seduti ai loro scranni perché non è possibile, per conformazione architettonica dell’Aula, tenere distanza di sicurezza. Giuseppe Conte parla senza mascherina da una zona dell’emiclico a distanza di sicurezza da tutti gli altri. Inoltre, il governo non può che parlare de viso agli scranni. Una polemica sterile e inutile dopo accordi arrivati già ieri.

(foto di copertina: da diretta Youtube della Camera dei deputati)