L’ultima battaglia di Conte contro Salvini: vuole far sbarcare la Open Arms

Giuseppe Conte è ancora il presidente del Consiglio e lo sarà almeno fino al 20 agosto, quando farà le sue valutazioni dopo il dibattito che porterà all’interno dell’aula del Senato. Per questo motivo, il numero uno di Palazzo Chigi vuole far valere le proprie argomentazioni e i propri compiti fino all’ultimo giorno. Il presidente del Consiglio ha scritto a Matteo Salvini affinché faccia sbarcare al più presto la nave Open Arms.

Giuseppe Conte vuole far sbarcare Open Arms

Dopo settimane di arrivi delle ong e dopo continue tensioni all’interno del governo, la crisi innescata dal ministro dell’Interno sembra far capire quale sia stata la posizione del presidente del Consiglio Giuseppe Conte fino a questo momento: una posizione sull’immigrazione minoritaria, fatta tacere viste le spinte propulsive nel governo verso il blocco degli sbarchi e i porti chiusi. Il fatto che Salvini abbia innescato la crisi, permette al presidente del Consiglio di parlare senza tener troppo conto di equilibri molto delicati.

È lo stesso Matteo Salvini che ha rivelato di aver ricevuto una lettera di Giuseppe Conte a proposito dello sbarco della Open Arms: «Conte mi ha scritto per lo sbarco di alcune centinaia di immigrati a bordo di una nave di una ong che però è straniera ed è in acque straniere – ha detto Salvini a margine di un pranzo a Genova, dopo la cerimonia di commemorazione del Ponte Morandi -. Gli risponderò garbatamente, non si capisce perché debbano sbarcare in Italia».

La resistenza di Matteo Salvini a Giuseppe Conte

Insomma, il ministro – che ha sfiduciato il presidente del Consiglio – ora pretende che quest’ultimo si pieghi alle sue indicazioni e alle sue disposizioni. L’ennesimo sconfinamento dei ruoli. Sulla Open Arms la situazione è sempre più difficile: oltre alle pessime condizioni meteo, si registrano anche malumori tra i 151 naufraghi che sono stati salvati dalla ong spagnola. L’elevato numero di persone sul ponte, il limitato funzionamento del bagno, il sole e il razionamento del cibo stanno rendendo sempre più esasperata la situazione a bordo. Giuseppe Conte sta portando a termine quella che potrebbe essere la sua ultima battaglia da presidente del Consiglio. E sarebbe una battaglia di buon senso.

FOTO: ANSA/LUCA ZENNARO