Ma Giuseppe Conte dov’è e che fa?

Eppure, il presidente del Consiglio non è in ferie

Le ultime sue notizie risalgono a un giorno fa. Ma da tempo, il presidente del Consiglio non si inserisce più nel dibattito pubblico. La scena viene lasciata tutta ai suoi due vicepremier, Luigi Di Maio e Matteo Salvini. La domanda sorge spontanea: ma in questa confusione, in questa incertezza di governo, Giuseppe Conte dov’è?

Giuseppe Conte dov’è e perché non interviene nel dibattito pubblico?

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, il presidente del Consiglio non è in ferie. Nella giornata di ieri, infatti, ha presieduto il consiglio dei ministri che si è svolto a Palazzo Chigi. L’ordine del giorno reca la sua firma in calce. Dunque, Giuseppe Conte è attivo e operativo. Certo, sorprende che oggi – mentre il suo governo si scontrava in aula sulla Tav, presentando di fatto due mozioni differenti, e minacciava la crisi – il capo dell’esecutivo sia rimasto in silenzio.

Il suo ultimo post sui social network risale al 5 agosto scorso, quando ha accolto a Palazzo Chigi i sindacati e le altre parti sociali, nell’ambito del ciclo di incontri di dialogo iniziato a fine luglio. Sulla sua pagina Facebook ci sono soltanto delle comunicazioni istituzionali. Il premier evita accuratamente i microfoni dei giornalisti e non offre la sua versione dei fatti su quanto sta accadendo.

Giuseppe Conte dov’è e cosa dovrebbe dire sulla Tav

Strano davvero, perché il Movimento 5 Stelle – che ha spinto molto affinché Giuseppe Conte potesse diventare presidente del Consiglio e al quale l’avvocato sembra essere ideologicamente più affine – ha di fatto rinnegato il suo operato, votando una mozione contraria alla Tav, che il presidente del Consiglio aveva considerato infrastruttura da concludersi.

Invece, Giuseppe Conte – nel dibattito pubblico – resta convitato di pietra. Il Movimento 5 Stelle, in ogni sua dichiarazione, ribadisce di avere stima e fiducia nel premier. Matteo Salvini nemmeno si degna di chiamarlo in causa, preso com’è dal suo tour (già) elettorale nelle spiagge italiane. Il Partito Democratico, dall’altro canto, lo invita a salire al Colle per rassegnare le proprie dimissioni e rimettere il mandato. Al momento, pare che Palazzo Chigi sia in uno stato di vacanza. Dove per vacanza non si devono intendere le ferie estive, ma il vuoto di potere.

FOTO: ANSA/FILIPPO ATTILI/US PALAZZO CHIGI