Giuseppe Conte si appella agli elettori su Rousseau: «Credete in queste idee e questi sogni»

Dopo l’incontro con i capigruppo di Movimento 5 Stelle e Partito Democratico, il premier incaricato Giuseppe Conte ha avviato una diretta su Facebook rivolgendosi alle forze politiche coinvolte, invitandole a restare «concentrati» e ai cittadini, chiedendo fiducia verso «le grande idee» che si accingono a realizzare. «Oggi ai responsabili politici ho chiesto di restare esclusivamente concentrati sui problemi che impediscono ai cittadini di avere una vita migliore. I cittadini ci chiedono di non distrarci. Con Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti abbiamo oggi una grande opportunità, migliorare l’Italia e fare il bene del Paese ».

Giuseppe Conte si appella alla concentrazione dei politici e ai cittadini: «Abbiate fiducia, credete in noi»

«I cittadini ci chiedono di non distrarci, di non far finta di perseguire interessi generali quando invece si perseguono interessi personali» ha detto chiaramente Giuseppe Conte alla fine dei colloqui che sembrano essere stati positivi. A partire dalla manovra economica, Giuseppe Conte ha registrato una «consonanza» di idee, progetti e obbiettivi tra il Movimento 5 Stelle e Partito Democratico «e altre forze di centrosinistra». Lotta all‘evasione, riduzione dell‘Iva, contrasto all’evasione, sostegno alle famiglie, interventi per l’emergenza abitativa, protezione dell’ambiente, una giustizia più efficiente, sviluppo sostenibile, assistenza per le persone disabili: sono tanti gli obiettivi snocciolati dal premier incaricato Giuseppe Conte alla fine dei colloqui. L’ex premier si è mostrato estremamente positivo anche verso il ruolo che l’Italia può avere in Europa, soprattutto per quanto riguarda la riforma del trattato di Dublino in modo da creare un nuovo quadro per l’accoglienza. Conte ha parlato anche di modernizzazione, di un necessario progresso del Paese verso la diffusione di internet e di una generale intenzionalità a far progredire l’Italia.

«Serve però un governo forte e stabile, sarò primo responsabile di questa esperienza» garantisce Giuseppe Conte che spiega di star lavorando «in queste ore per essere affiancato da persone che abbiano elevata competenza, buona capacità organizzativa, una adeguata qualificazione politica» per poter creare una squadra di governo che sia «autorevole ed efficiente». Il premier incaricato si rivolge direttamente ai cittadini ed elettori, ammettendo che «non mi sfuggono le ragioni di perplessità e dubbi che possono albergare nei sostenitori di entrambe le forze di questa maggioranza». Ma il primo appello è esplicitamente diretto agli elettori del movimento 5 stelle, soprattutto agli iscritti a Rousseau, chiamati ad esprimersi inline domani. «A voi, ricordo che il movimento ha sempre detto in modo molto chiaro prima delle elezioni che se non avesse avuto la maggioranza assoluta avrebbe realizzato il programma con le forze disponibili a farlo». Il Movimento, continua Conte, ha sempre quindi messo in primo piano il programma di governo, senza farne una questione di schieramenti politici. «A voi dico di non tenere le cassetto queste idee, questi sogni, questo è il momento di tirarli fuori» continua ancora Conte, che ribadisce in diversi momenti di essere consapevole delle perplessità, che devono però essere superate in nome «del bene degli italiani».

«Non servono i supereroi, che tanto piacciono a mio figlio – dichiara Conte in conclusione- basta essere persone normali ma responsabili e determinate, che amano davvero il proprio paese sopra ad ogni cosa»

