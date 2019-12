Giulio Golia, il post frainteso: «Lascerò la divisa da Iena, la mia seconda pelle»

Cos’è successo a Giulio Golia? Da vent’anni, l’inviato de Le Iene è uno delle punte di diamante della trasmissione per lo stile con cui porta avanti i suoi servizi. Giulio Golia si è sempre distinto per il carattere meridionalista che ha dato alla trasmissione di Mediaset, sin dalle sue origini. E non si è mai tirato indietro quando c’è stato da metterci la faccia in conduzione, anche in momenti difficili, durante la malattia di Nadia Toffa. Giulio Golia è stato protagonista della trasmissione anche quando ha scelto di combattere una battaglia – che poi si è rivelata destituita di fondamento scientifico – per la difesa del metodo Stamina, il cui ideatore, Davide Vannoni, è morto proprio qualche giorno fa.

Giulio Golia e il post frainteso su Le Iene

Nella serata di ieri, Giulio Golia ha rilasciato una dichiarazione che poteva assomigliare a una sospensione dalla trasmissione Mediaset. Una scelta comunicata anche attraverso i canali social: «Per un pochino lascerò a casa la mia seconda pelle, la divisa da Iena, che oramai mi accompagna da più di 20 anni. Grazie a tutti per l’affetto e la stima che ci dimostrate sempre».

La precisazione successiva

Giulio Golia, in ogni caso, anche nella giornata di oggi ha utilizzato i social netwrok con la consueta ironia, non aggiungendo nulla per spiegare una decisione che, vista la sua portata, meriterebbe qualche notizia in più. Successivamente, è stata la produzione stessa della trasmissione Mediaset a precisare. Il conduttore avrebbe fatto riferimento semplicemente alla pausa natalizia e a uno stop delle trasmissioni. «Giulio Golia non lascia le Iene – hanno comunicato dalla trasmissione -. Anzi. Continuerà ad esserne anche il conduttore nel 2020». Insomma, un post frainteso che aveva lasciato perplessi un po’ tutti. Ma adesso, l’equivoco è stato chiarito.

