Giulia Bongiorno colpita da lastra di marmo a Catania, Salvini: «Chiederemo conto a Bonafede»

Oltre a preoccuparsi del verdetto del giudice che, con una sua ordinanza ha prolungato l’udienza preliminare convocando anche Giuseppe Conte, ma anche i ministri Di Maio, Toninelli, Trenta e Lamorgese, Matteo Salvini si è occupato anche di un’altra circostanza questa mattina al tribunale di Catania. L’avvocato e senatrice Giulia Bongiorno colpita da una lastra di marmo mentre stava aspettando la decisione del giudice che si era ritirato in camera di consiglio.

Giulia Bongiorno colpita da una lastra di marmo in tribunale a Catania

La senatrice della Lega aveva solo accennato a cose surreali che erano successe durante la camera di consiglio, mentre è stato Matteo Salvini a spiegare che cosa è successo: «Io credo che quando si chiuderà questo processo sul caso Gregoretti – ha detto -, ce ne sarà un altro su quello che è capitato questa mattina all’avvocato Giulia Bongiorno».

Ed ecco l’aneddoto: «L’avvocato Bongiorno entra sulle sue gambe e esce con una sedia a rotelle perché mentre il giudice era in camera di consiglio, una lastra di marmo di quasi cinquanta chili è caduta sulla caviglia di Giulia Bongiorno e l’ha fatta male».

Giulia Bongiorno colpita, il racconto di Salvini

Nel momento in cui si è verificato l’episodio, c’è stato l’intervento dei sanitari: fortunatamente non si è trattato di un infortunio particolarmente grave, ma che fa molto capire lo stato dei tribunali italiani a livello di infrastrutture. «È stata soccorsa dal 118, ma per fortuna non si è fatta niente perché il pezzo di muro è finito tra il tendine e la caviglia – ha detto Salvini -. La colpa non è del presidente del Tribunale, ma chiedo al ministro della Giustizia Alfonso Bonafede se è normale che in un palazzo di giustizia succeda una cosa del genere. Quindi qui si chiuderà un processo e se ne aprirà un altro».

In conclusione, Salvini si lascia andare anche a una battuta: «Meno male che è capitato all’avvocato della difesa, in ogni caso – ha detto – e non a quello della parte civile, altrimenti sarebbe stata anche questa colpa di Salvini».