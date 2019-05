Giovanni Floris conduce Otto e mezzo al posto di Lilli Gruber

Gli aficionados di Otto e Mezzo non hanno sbagliato trasmissione. Oggi, 30 maggio, era proprio il loro programma televisivo preferito che hanno visto su La7, nonostante alla guida della puntata odierna non ci fosse Lilli Gruber: la giornalista è stata sostituita da Giovanni Floris. La notizia è stata anticipata da Enrico Mentana, in coda al suo tg di La7.

LEGGI ANCHE > Scanzi a Otto e Mezzo chiede le dimissioni di Luigi Di Maio | VIDEO

Giovanni Floris sostituisce Lilli Gruber

Poi, una volta in studio, è stato lo stesso Giovanni Floris a spiegare la sua presenza sulla poltrona di Otto e Mezzo che, solitamente, è di proprietà di Lilli Gruber. Ha avuto modo di dirigere le danze in una puntata tutto sommato facile: bisognava lanciare la notizia della conferma di Luigi Di Maio come capo politico del Movimento 5 Stelle e bisognava coordinare un parterre di frequentatori seriali del programma di Lilli Gruber come Gianrico Carofiglio, Andrea Scanzi e Alessandro Sallusti.

«Non ho sbagliato sedia – ha detto con ironia Giovanni Floris all’inizio della trasmissione -. Lilli Gruber è all’estero, la rivedrete sabato sera». La conduttrice di Otto e Mezzo, infatti, è annunciata tra gli ospiti del gruppo Bilderberg a Montreux, in Svizzera. Annualmente nella località elvetica va in scena la riunione che mette insieme personalità nel campo economico, politico e bancario. I partecipanti al convegno ricevono solitamente un invito e la stessa sorte deve essere toccata anche a Lilli Gruber che, evidentemente, è lì per sondare gli umori dei potenti del mondo.

Giovanni Floris alla conduzione di Otto e Mezzo

Giovanni Floris, dunque, ha affrontato la prova del nove della conduzione di una delle più rappresentative trasmissioni di La7, dopo essere approdato nella televisione di Urbano Cairo per condurre il talk show Di Martedì. Chissà che quello di stasera non sia un presagio di ciò che accadrà in futuro.

[FOTO screenshot della puntata di Otto e Mezzo del 30 maggio 2019]