Storia di Giovanna, che ha trovato la morte nel crollo del tetto del palazzetto di Lauria

Giovanna Pastoressa, ricoverata in gravi condizioni, non ce l'ha fatta

C’è una vittima nello sciagurato crollo del PalAlberti di Lauria. La città del Potentino, nella tarda serata di venerdì scorso, era stata investita da una vera e propria tempesta, che ha sorpreso un gruppo di ragazzi che si allenavano all’interno di una palestra cittadina. Una palestra che, per una sorta di destino beffardo, era stata ristrutturata soltanto due anni prima. La vittima si chiama Giovanna Pastoressa, 28 anni: i medici dell’ospedale San Carlo di Potenza ne hanno dichiarato la morte cerebrale nel pomeriggio del 16 dicembre.

Giovanna Pastoressa, vittima del maltempo a Lauria

La ragazza è l’unica vittima di questa tragedia che poteva avere un bilancio ancora più grave: sono state otto in tutto le persone trasportate in ospedale, tra queste anche il figlio dell’ex governatore della regione Basilicata Marcello Pittella. Per altri due feriti le condizioni restano preoccupanti e i medici saranno costretti a effettuare delle operazioni chirurgiche. Giovanna Pastoressa era arrivata in ospedale con un tremendo trauma cranico: le è crollata addosso una trave e una serie di frammenti di pannelli fotovoltaici collocati al di sopra della struttura.

«Sono una Psicologa e svolgo la mia professione presso il Centro Risorse Emotive (Lauria, PZ) – scriveva sulla sua pagina Facebook -. Mi occupo di benessere psicologico attraverso attività di consulenza, diagnosi, intervento e cura della persona». Oggi pomeriggio, i genitori hanno dato l’assenso per la donazione dei suoi organi. L’ultimo gesto di Giovanna, l’ultima chance per dare una mano al prossimo.

Il ricordo di Lauria per Giovanna Pastoressa

In tanti hanno voluto lasciare il loro commosso saluto al giovane punto di riferimento per il piccolo centro del lagonegrese. Non solo le amministrazioni locali, non soltanto il mondo della politica: c’è anche quello dello sport, di cui Giovanna era appassionata. La formazione di volley Rinascita Lagonegro, che milita in serie A2, ha voluto lasciare un messaggio appassionato per onorare la memoria della ventottenne: «Ciao GIOVANNA! – si legge sui social network – Un vuoto immenso lasci alla tua famiglia, ai tuoi cari e ai tuoi amici. Con immenso dolore ci uniamo ai tuoi affetti , sicuri che il tuo sorriso veglierà sempre su tutti di noi. La società e tutto lo staff della Rinascita volley Lagonegro porgono le più sentite condoglianze alla famiglia e sono vicini alla comunità di Lauria».

Foto dall’account Facebook della Rinascita Volley Lagonegro