Filippo Sensi legge in aula i nomi dei 173 medici morti a causa del coronavirus

Filippo Sensi ha scelto questa formula per impegnare i suoi cinque minuti di intervento alla Camera nella discussione generale per l’istituzione della giornata vittime Covid, un momento di raccoglimento a livello nazionale che verrà svolto ogni 18 marzo. Il parlamentare del Partito Democratico ha snocciolato l’elenco di 173 nomi di medici morti nel corso dell’emergenza, tutti uccisi dalla malattia che avevano intenzione di curare.

LEGGI ANCHE > Per la Fondazione Gimbe non è opportuno prorogare lo stato d’emergenza

Giornata vittime Covid, Filippo Sensi legge i nomi dei medici morti

«Ho pensato che nell’attesa del silenzio che oggi istituiamo parlando tra i tanti tantissimi, io vorrei dire qui – se me lo consente – i nomi dei medici che non ci sono per il Covid-19, attraverso un elenco provvisorio ma pubblico per non violare la privacy di nessuno».

Filippo Sensi ha poi continuato il suo intervento leggendo, uno per uno, i nomi delle 173 persone presenti in quell’elenco, in un momento estremamente toccante per la Camera dei deputati e per tutte le persone che hanno assistito alla discussione generale, terminata nel corso della mattinata e da aggiornare nei prossimi giorni, per la votazione sulla data da assegnare a questo ricordo che la politica italiana ha voluto rendere manifesto per i suoi cittadini – oltre 35mila – scomparsi a causa della pandemia. Il deputato ha spiegato anche sui social le motivazioni della sua scelta:

Ho preso la parola in aula per restituirla ai nomi dei 173 medici che mancano, che ci mancano, per il coronavirus. L’occasione: l’istituzione della giornata nazionale della memoria delle vittime della pandemia https://t.co/patHjGbDfK — nomfup (@nomfup) July 20, 2020

Per la data è stato scelto il 18 marzo, il giorno in cui abbiamo visto tutti le immagini dei carri armati dell’Esercito che hanno trasportato fuori città le bare delle vittime di Covid.