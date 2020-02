La giornalista del TG5 che non smette di tossire mentre parla della terribile giornata delle borse per il coronavirus

Tutti sanno cosa significa essere presi da quel raschietto in gola che sfocia in tosse. La voce si abbassa e diventa roca, non si riesce a trattenere i colpi di tosse e se si prova a parlare non si fa che peggiorare. Capita a tutti, anche agli annunciatori del telegiornale. La comicità massima si raggiunge quando a tossire è la giornalista di una rete nazionale mentre annuncia come le borse siano crollate in una giornata tremenda per l’economia a causa del coronavirus. L’effetto è, ovviamente, esilarante.

Giornalista del TG5 che tossisce mentre parla del coronavirus

Capita a tutti una giornata no e, per un giornalista annunciatore del tg, non riuscire a controllare la tosse in diretta corrisponde sicuramente a una di queste. La protagonista di questo esilarante video è Domitilla Savignoni, conduttrice del TG5. Il video di 16 secondi è stato condiviso su Twitter dalla pagina di Trash Italiano che non manca di ironizzare e non è difficile comprendere perché. Non appena la donna parla di «effetto virus» comincia a tossire incontrollabilmente e la voce le si abbassa. La giornalista prova, comprensibilmente, a continuare l’intervento ma il risultato è che il video diventa ancora più divertente. La Savignoni, non mancando di sorridere, domanda scusa e prosegue con professionalità.

Battute e solidarietà su Twitter

Ovviamente, manco a dirlo, si tratta di una cosa che può capitare a tutti. Solo che risulta peggio se sei l’annunciatrice di un tg. Il risultato finale, comunque, è molto divertente. Complice anche l’autoironia di Domitilla Savignoni, che professionalmente continua a parlare e si scusa con un sorriso, su Twitter i commenti al video sono battute divertenti o espressioni di solidarietà per l’atteggiamento composto della giornalista.

(Immagine copertina: frame del TG5)