Giorgio Galiero ucciso dal suv di un pirata della strada mentre passeggiava con il figlio

Località Pinetamare, un tranquillo sabato sera tra padre e figlio a Castel Volturno. La magia interrotta da un suv BMW sfrecciato a grande velocità su viale delle Acacie. Giorgio Galiero, un giovane papà di 34 anni, è morto sul colpo, mentre stava passeggiando con il suo bambino. Quest’ultimo si è salvato miracolosamente, rifugiandosi immediatamente nella propria abitazione, dove è stato trovato dai soccorritori.

Giorgio Galiero è morto travolto da un suv

I testimoni che hanno assistito alla scena hanno parlato di un Suv Bmw X6 con targa di nazionalità polacca che avrebbe sbandato per l’alta velocità sostenuta e che sarebbe poi scappato senza prestare aiuto. Ora, la persona alla guida del suv è ricercata e le indagini si stanno muovendo sulla traccia dell’omicidio stradale con l’aggravante dell’omissione di soccorso.

Al momento, gli investigatori si stanno basando sulle immagini delle telecamere di video-sorveglianza che sono presenti nell’area. I testimoni hanno riferito che la persona alla guida del suv stesse guidando a grandissima velocità, su una strada che è completamente in rettilineo. Per Giorgio Galiero, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Il bambino che portava per mano, invece, è ancora in stato di shock, ma non è rimasto ferito nell’impatto.