Nei mari italiani è nata una nuova specie: la zucchina. O, almeno, questo è quello che sostiene Giorgia Meloni che, in una video-diretta sui social, ha parlato di come l’Europa – anzi, il presidente francese Macron – decida su quanto grandi debbano essere queste zucchine pescate dai pescatori italiani in acque italiane. Si tratta, ovviamente, di un lapsus, o per meglio dire una gaffe della leader di Fratelli d’Italia.

Nel video, condiviso su Twitter dal giornalista Federico Mello, si vede una Giorgia Meloni con il suo smartphone in mano mentre sta registrando il suo video-messaggio per i suoi follower. Colpa delle fatiche per questa lunghissima campagna elettorale in vista delle elezioni europee del prossimo 26 maggio, oppure colpa della continua ricerca di nuovi argomenti per cercare un nuovo-vecchio nemico a cui attribuire colpe. Sta di fatto che la gaffe di Giorgia Meloni risulta essere molto divertente.

Le grande battaglie di Giorgia Meloni. Dopo quella contro “gli estranei”, la difesa delle zucchine pescate nei nostri mari!!!! pic.twitter.com/KOSnxiB9jX — Federico Mello (@fedemello) May 2, 2019

Giorgia Meloni difende la zucchina italiana pescata nelle acque italiane

«Oggi noi abbiamo un’Europa dove io devo farmi dire da Macron quanto deve essere il diametro delle zucchine che i miei pescatori possono pescare nei mari italiani, però poi Macron il Libia fa una campagna per acquisire il controllo della Libia, cacciare l’Eni e cacciare gli italiani e l’Unione Europea non dice niente». Poche idee e anche confuse quelle di Giorgia Meloni che, oltre al tentativo di paragonare le politiche europee sulla pesca (non delle zucchine) alla tragica situazione della Libia, si perde in un auto-conflitto populista.

La polemica sugli stranieri-estranei

Nei giorni scorsi, tra le tante polemiche quotidiane che accompagnano molte delle dichiarazioni della leader di Fratelli d’Italia, aveva anche parlato dei migranti stranieri definendoli «estranei», con tanto di locandina che scimmiottava i caratteri da Games of Thrones. Ora, dopo gli estranei, è la volta del nuovo motto di Giorgia Meloni: «Prima le zucchine italiane», rigorosamente pescate in acque nostrane.

(foto di copertina: ANSA/ETTORE FERRARI)