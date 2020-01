Giorgia Meloni: «Io sono la storia della destra italiana» | VIDEO

Giorgio Gaber si chiedeva: «Ma cos’è la destra, cos’è la sinistra». Se per il secondo caso, visto lo stato attuale delle cose, sembra difficile trovare una risposta concreta per quel che riguarda i rappresentanti, per il primo abbiamo finalmente trovato la verità che risponde a un solo nome: quello di Giorgia Meloni. A rivendicare questo ruolo è stata la stessa leader di Fratelli d’Italia nel corso della sua intervista a Di Martedì (che ha preceduto di qualche minuto quella rilasciata a Mario Giordano a Fuori dal Coro, su Rete 4).

LEGGI ANCHE > Giorgia Meloni ‘irride’ la cravatta di Luigi Di Maio, ma lei non lasciò la poltrona quando votò la fiducia a Monti

Un posizionamento ovvio ed evidente. Ma il ruolo del vero rappresentante del sentimento della destra italiana, negli ultimi due anni, è stato messo in dubbio dalla crescita esponenziale nei consensi (e nel panorama politico-mediatico) di Matteo Salvini. I due, però, hanno storie completamente differenti e Giorgia Meloni ci tiene a rivendicare la propria coerenza insita nella sua storia.

Giorgia Meloni rivendica: «Io sono la storia della destra italiana»

Myrta Merlino, nel corso della puntata di Di Martedì andata in onda il 28 gennaio, si è rivolta a Giorgia Meloni chiedendole: «Chi è più di destra, lei o Matteo Salvini?». La leader di Fratelli d’Italia, senza colpo ferire, replica immediatamente: «Guardi, io sono di destra da sempre. Io sono la destra. Sono la storia della destra italiana». Insomma, quella del leader della Lega, come sottolinea nel prosieguo del suo discorso, è tutta un’altra storia.

Salvini ‘Comunista padano’

Giorgia Meloni, dunque, sottolinea le differenze tra il segretario del Carroccio e se stessa, sottolineando come le storie personali e politiche mostrino evidenze innegabili. E non ha torto. A differenza di quanto dice il curriculum politico della leader di FdI, Matteo Salvini – un tempo – faceva parte dei cosiddetti ‘comunisti padani’. Insomma, un trascorso ben diverso rispetto a chi ha fatto della destra la propria storia personale.

(foto di copertina: frame video da Di Martedì, La7)