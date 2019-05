Giorgia Meloni non vuole lezioni «da chi mediamente mangia la pasta scotta col ketchup»

Giorgia Meloni è stata ospite in studio di Enrico Mentana. Il direttore del Tg La7, infatti, in vista delle elezioni europee del prossimo 26 maggio, sta portando avanti una serie di appuntamenti con i vari leader politici, una sorta di tribuna elettorale con il format di Bersaglio Mobile: un incontro a tu per tu tra il politico di riferimento e lo stesso Enrico Mentana.

Giorgia Meloni e i burocrati che mangiano la pasta scotta con il ketchup

Fuoco di fila di domande e risposte. Ci sta, dunque, che ogni tanto ci si lasci prendere la mano. Così ha fatto Giorgia Meloni, che dimostra ancora una volta i suoi pregiudizi nei confronti dei cosiddetti burocrati di Bruxelles. La leader di Fratelli d’Italia spiega quale sia attualmente il meccanismo di funzionamento dell’Europa, con le sue regole che ci danno indicazioni anche sugli aspetti più quotidiani della nostra vita.

«L’Unione Europea – dice Giorgia Meloni – ci dice anche come dobbiamo infornare la pizza nel forno a legna. Tra l’altro questa cosa ce la facciamo dire da gente che, mediamente, mangia la pasta scotta con il ketchup».

“Ci facciamo dire come cuocere la pizza nel forno a legna da gente che mediamente si mangia la pasta scotta col ketchup”. Giorgia #Meloni, a proposito dei “burocrati europei”. Al peggio non c’è mai fine#BersaglioMobile pic.twitter.com/4kj9dO4ZPB — Pietro Raffa (@pietroraffa) 22 maggio 2019

A cosa si riferisce Giorgia Meloni con le disposizioni sul forno a legna

Riportando il testo di una risposta della Commissione Europea a un’interrogazione ad hoc presentata nel 1999, tuttavia, le cose stanno diversamente da questo punto di vista:

La legislazione europea in materia di igiene riguardante i sistemi tradizionali di cottura della pizza è contenuta nella direttiva 93/43/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, sull’igiene dei prodotti alimentari. Tuttavia, tale direttiva non stabilisce alcuna disposizione relativa al divieto dei forni a legna utilizzati nelle pizzerie. In realtà, la direttiva non menziona né i forni, né altre attrezzature specifiche per la preparazione dei cibi. Applicabile a diversi tipi di attività in campo alimentare, praticate mediante un’ampia gamma di strumenti di preparazione e di cottura, la direttiva contiene principi molto generali in materia di igiene dei prodotti alimentari. Le attrezzature che vengono a contatto degli alimenti devono essere mantenute in buono stato e sottoposte a regolare manutenzione al fine di ridurre al minimo i rischi di contaminazione degli alimenti. Le attrezzature devono inoltre essere pulite e, se necessario, disinfettate, al pari dell’area circostante che deve consentire un’adeguata pulizia.

Ora, Giorgia Meloni si riferisce chiaramente in maniera estensiva ad alcune direttive che l’Europa ha stabilito per alcuni prodotti dell’agroalimentare e del settore vitivinicolo. Ma anche in queste circostanze, non sono soltanto i burocrati stranieri a prendere decisioni, ma anche i politici italiani organici alle istituzioni europee, dagli europarlamentari passando agli eventuali commissari. Per non parlare dei diversi funzionari tecnici italiani che cooperano con i colleghi degli altri Stati membri nella preparazione dei testi e dei documenti delle istituzioni europee.