Giorgia Meloni dice Orban non fa cose diverse da Conte, con la differenza che Orban è stato scelto dagli ungheresi

Per Giorgia Meloni quello che sta succedendo in Ungheria, con il premier Viktor Orban che ha ottenuto dal parlamento i pieni poteri, non è tanto diverso da quello che sta succedendo in Italia con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i suoi dpcm. Per questo motivo, in onda a L’Aria Che Tira, la leader di Fratelli d’Italia ha affermato: «In Ungheria è stato deliberato lo stato d’emergenza, così come da noi. Questo dà dei poteri molto importanti a Orban, così come a Conte. Con la differenza che Orban almeno gli ungheresi se lo sono scelto».

LEGGI ANCHE > Salvini si congratula per i pieni poteri di Orban

Giorgia Meloni dice che almeno Orban è stato scelto dagli ungheresi

Meloni a #lariachetira:”In Ungheria è stato deliberato lo stato d’emergenza, così come da noi. Questo dà dei poteri molto importanti a Orban, così come a Conte. Con la differenza che Orban almeno gli ungheresi se lo sono scelto!”. Non saprei da dove partire. Allucinante! pic.twitter.com/XtkxxJz3x7 — Pietro Raffa (@pietroraffa) April 3, 2020

Nonostante questa affermazione, Myrta Merlino – conduttrice della trasmissione – ha ricordato che Orban, con questa nuova formula, ha la possibilità di sciogliere il parlamento e di rinviare le elezioni. Il tutto, ovviamente, senza alcun limite di tempo. Tuttavia, Giorgia Meloni non ci sta e ha affermato che quanto accaduto in Ungheria non è tanto dissimile da quello che è successo in Italia: «Solo che quando succede agli altri, sono tutti lì a giudicare. Quando invece succede ai propri amici nessuno dice niente. Questa è una cosa che io considero intellettualmente disonesta».

Secondo la leader di Fratelli d’Italia, quello che è successo in Ungheria è previsto dalla costituzione e per eliminare questo stato di crisi basta la convocazione del parlamento da parte del 20% dei componenti: «In Italia per convocare il parlamento c’è bisogno del 33% dei componenti». Giorgia Meloni ritiene forse che in Ungheria ci sia più democrazia rispetto all’Italia? «Non sto dicendo questo – ha concluso -, ma quanto succede altrove deve essere valutato senza pregiudizi».