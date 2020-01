Giorgia Meloni: «Molti elettori del M5S stanno tornando nella loro casa, a destra»

La delusione fa tornare a casa. È anche questo, secondo Giorgia Meloni, il motivo del successo (nei sondaggi e a livello elettorale) di Fratelli d’Italia che, in vista della prossima doppia tornata di votazioni (in Emilia-Romagna e in Calabria del prossimo 26 gennaio), si appresta a diventare ufficialmente la seconda forza del Centrodestra. Ancor più di quanto fatto alle Europee e in Umbria. E a far crescere il bacino d’utenza di FdI ci sono anche i delusi del Movimento 5 Stelle che, dopo aver provato a dare fiducia ai pentastellati, si sono pentiti e hanno deciso di tornare a casa.

«La nostra crescita mi entusiasma, certo, ci è costata sacrifici – ha detto Giorgia Meloni a Ferrara, come riporta il quotidiano La Repubblica -. Come la spiego? Molto proviene dall’elettorato di destra che si era spostato nel M5S e che ora torna a casa, altro dai partiti alleati». Insomma, vedendo i sondaggi (e la crescita negli ultimi dodici mesi di Lega e Fratelli d’Italia) buona parte di chi ha deciso di affidarsi al Movimento 5 Stelle (prima del pentimento) proviene dall’elettorato di centrodestra.

Quelli del M5S che tornano a casa (nella destra)

Eppure, un tempo, si diceva che tra i pentastellati ci fossero quasi solamente persone di sinistra, almeno per ideali di base. Secondo Giorgia Meloni, nella sua analisi dei sondaggi elettorali, buona parte di quel bacino d’utenza ha da sempre ammiccato alla destra italiana. Insomma, i delusi che da delusi tornano a riabbracciare la famiglia che meglio rispetta il proprio modo di pensare.

Giorgia Meloni, la più amata dagli italiani

La leader di Fratelli d’Italia, soddisfatta anche per le notizie che la indicano come la leader politica più apprezzata in Italia – superando anche Matteo Salvini – è sicura che in Emilia-Romagna si riuscirà a fare la storia. Anche grazie a lei e al suo partito in perenne crescita. Anche grazie, a questo punto, al Movimento 5 Stelle che ha deluso e sta deludendo tutti.

