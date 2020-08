La Giorgia Meloni della manifestazione del 2 giugno è la stessa che dice che il governo ha sottovalutato l’epidemia?

In un post sui social network, Giorgia Meloni ha fatto riferimento a un articolo di Riccardo Luna che, su Repubblica di ieri, ha parlato di un documento presentato da Stefano Merler (della Fondazione Bruno Kessler) il 12 febbraio al comitato tecnico-scientifico e che riguardava la previsione della diffusione del coronavirus in Italia (con una stima di 35mila-60mila morti). Secondo la leader di Fratelli d’Italia sarebbe la prova che il governo ha sottovalutato l’epidemia.

Giorgia Meloni e la critica al governo che ha sottovalutato la pandemia

«Insomma, era tutto prevedibile (e previsto) – ha scritto la Meloni -, ma nonostante questo il Governo non ha fatto assolutamente nulla per contenere l’epidemia (era il periodo di ‘abbraccia un cinese’ e ‘no alla quarantena’). Non ha fatto nulla per preparare il nostro sistema sanitario alla tempesta che stava per arrivare e non ha fatto nulla neppure per reperire mascherine e protezioni individuali (che spediva in Cina). Le responsabilità penali di queste inadempienze che hanno con ogni probabilità contribuito ad aggravare la crisi Coronavirus, competono alla magistratura, ma di certo le responsabilità politiche sono chiare e lampanti e non possono restare senza conseguenze».

Giorgia Meloni dal video del 2 marzo alla manifestazione del 2 giugno

Il fatto che un partito d’opposizione contesti al governo di non aver preso sul serio la pandemia è abbastanza insolito. Giorgia Meloni, come tanti suoi colleghi politici, non ha avuto immediatamente la percezione di quello che stava accadendo. Il 2 marzo – solo qualche giorno dopo dell’abbraccio ai cinesi che lei stessa rimprovera ai suoi avversari politici – ha girato un video davanti al Colosseo incitando i turisti stranieri a venire in Italia e a non pensare che la gente fosse impaurita e “barricata in casa”.

Come dimenticare, poi, la manifestazione del 2 giugno? Quando ancora non si era entrati nella cosiddetta fase 2, infatti, la leader di Fratelli d’Italia ha organizzato una manifestazione di piazza insieme a Lega e Forza Italia, dove le misure di contenimento sono state scarsamente rispettate, dove il distanziamento è saltato e dove sono stati scattati diversi selfie ‘ravvicinati’.