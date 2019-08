Giorgia Meloni fraintende Conte: «Difende poltrona con intervento aulico». Ma il premier si dimetterà

Mentre il presidente del Consiglio Giuseppe Conte continuava il suo intervento in Senato, Giorgia Meloni è intervenuta immediatamente sui social network per commentare le parole del premier. E lo fa, come nel suo stile, a gamba tesa: «Intervento di Conte al Senato sulla crisi di governo. Mai una poltrona ha avuto il privilegio di essere difesa con un così aulico intervento».

LEGGI ANCHE > Crisi di governo, Giuseppe Conte va a dimettersi da Mattarella

Giorgia Meloni commenta il discorso di Conte

Intervento di #Conte al Senato su #CrisiDiGoverno. Mai una poltrona ha avuto il privilegio di essere difesa con un così aulico intervento. — Giorgia Meloni 🇮🇹 ن (@GiorgiaMeloni) August 20, 2019

La leader di FdI ha frainteso Conte

Se da un lato Giorgia Meloni ha riconosciuto i toni elevati del discorso di Giuseppe Conte, dall’altro lato lo ha accusato di voler restare ancorato alla poltrona. Peccato che, in coda al suo discorso, il presidente del Consiglio abbia detto di voler salire al Quirinale, dopo aver ascoltato tutto il dibattito nell’aula di Palazzo Madama, per presentare le proprie dimissioni al presidente della Repubblica.

Vanificando in questo modo quella difesa della poltrona che Giorgia Meloni è stata prontissima a sottolineare nel suo tweet. Le dimissioni di Giuseppe Conte sono state annunciate in aula: sarebbe bastato attendere qualche altro minuto prima di avere l’esclusiva social sul commento al discorso del presidente del Consiglio per evitare una brutta figura.