La faccia di Giorgia Meloni quando canta Matteo Renzi: «Ammazza, è bravo oh»

Anche Giorgia Meloni canta. Ma non la hit del suo discorso remixato che tanto sta girando sui social network in questi ultimi giorni. La leader di Fratelli d’Italia, come ormai è tradizione al Maurizio Costanzo Show, si è esibita sulle note di Sapore di sale di Gino Paoli, offrendo una performance di tutto rispetto. Prima di lei, invece, era toccato a Matteo Renzi: il leader di Italia Viva ha deliziato il pubblico – si fa per dire – con La porti un bacione a Firenze.

Giorgia Meloni canta al Maurizio Costanzo Show

Dopo la performance di Luigi Di Maio della scorsa settimana, è la volta di @matteorenzi! Che ve ne pare? 😉 #MaurizioCostanzoShow pic.twitter.com/RugiFoZJEF — Maurizio Costanzo (@Costanzo) November 6, 2019

Giorgia Meloni canta, ma prima giudica Matteo Renzi

Giorgia Meloni era dietro le quinte del teatro del Maurizio Costanzo Show, mentre Matteo Renzi eseguiva la sua canzone. E forse già stava immaginando il momento in cui sarebbe toccato a lei. Tuttavia, non ha risparmiato un giudizio di merito nei confronti dell’avversario politico. Ha assistito alla sua performance con molta attenzione, con una espressione sul volto che era davvero tutto un programma. Poi si è lasciata sfuggire un «Ammazza, è bravo oh».

In ogni caso, Giorgia Meloni non ha sfigurato, riuscendo a cogliere anche le note più alte della canzone di Gino Paoli senza stonare. Ma nel complesso, la sua performance al Maurizio Costanzo Show è stata più apprezzata e ha colto di più nel segno rispetto a quella di Matteo Renzi: basti pensare all’ovazione che ha ricevuto quando è salita sul palco. Applausi e urla di apprezzamento che hanno addirittura portato la leader di Fratelli d’Italia ad affermare: «Quanto affetto, mi sto davvero commuovendo».