Giorgia Meloni brinda «Alla vittoria!»

Giorgia Meloni viene considerata la seconda vincitrice di queste elezioni europee dopo Matteo Salvini. Il sovranismo di Fratelli d’Italia – che alla fine si riavvicinerà alla Lega e proporrà una forza di governo alternativa rispetto a quella attualmente in essere con il Movimento 5 Stelle – ha ottenuto il 6,5% dei consensi, superando la soglia di sbarramento del 4% e riuscendo a portare a Bruxelles e a Strasburgo una pattuglia di almeno 5 parlamentari.

Giorgia Meloni esulta dopo il 6,5% alle europee

Nella nottata dei risultati delle elezioni europee, dunque, Giorgia Meloni si è presa qualche ora per festeggiare. In un video che circola in rete, infatti, la leader di Fratelli d’Italia cerca di stappare due bottiglie di spumante, senza riuscire – in entrambi i casi – a far saltare il tappo. Quando, però, alla fine riesce ad aprire entrambe le bottiglie, ha riempito i calici e ha esultato: «Alla vittoria!».

Secondo Giorgia Meloni, la crescita di Fratelli d’Italia non si ferma. Il partito è infatti cresciuto del 50% rispetto alle ultime elezioni politiche ed è riuscito a portare a Bruxelles e a Strasburgo dei suoi rappresentanti, cosa che non aveva fatto ad esempio cinque anni fa. La nuova destra sovranista è sempre più viva. Ora, il prossimo passaggio sarà quello di farlo capire a Salvini: l’asse Lega-FdI, con questi numeri, basterebbe già da solo per governare il Paese.