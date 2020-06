La storia di Giorgia Meloni che dice «i bambini li manda Gesù»

In seconda serata, su Canale 5, andrà in onda l’intervista di Maurizio Costanzo a Giorgia Meloni. Come capita sempre in questa trasmissione, si finisce per parlare di tutto, anche di aspetti puramente legati alla vita privata degli ospiti in studio. E anche la leader di Fratelli d’Italia ha aperto una finestra sulla propria storia personale, parlando dei rapporti conflittuali con il padre, di un futuro matrimonio con il suo compagno – padre di sua figlia Ginevra – e di una seconda e futura maternità.

LEGGI ANCHE > Giorgia Meloni dice che il pap test serve per individuare il cancro al seno | VIDEO

E proprio parlando di quest’ultimo aspetto, Giorgia Meloni ha rilasciato una dichiarazione che non è passato inosservata sui social: «Un fratellino per Ginevra? Mi piacerebbe molto, ma i bambini li manda Gesù». Insomma, secondo la leader di Fratelli d’Italia – la stessa di ‘Io sono Giorgia, sono una donna, sono cristiana’ – i figli arriverebbero per volontà divina e non per quel che si da sulla Terra.

Giorgia Meloni e i bambini mandati da Gesù

Nel corso della sua intervista con Maurizio Costanzo, Giorgia Meloni ha sottolineato di essere una tradizionalista e che per il momento il matrimonio con il suo compagno – Andrea Giambruno – non è alle porte, anche se è un desiderio che lei non nasconde. Ma «queste cose te le devono chiedere». I fiori d’arancio, dunque, non sono ancora fioriti per la leader di Fratelli d’Italia.

Gli spinelli e il rapporto con il padre

Poi Giorgia Meloni ha parlato della sua gioventù, dicendo di essere anticonformista e di non aver mai fumato uno spinello. Infine ha raccontato anche del rapporto conflittuale con la figura paterna: «Non sono riuscita a odiare mio padre, ho provato sempre indifferenza per lui. Mi sono rammaricata del fatto di non aver provato una grande emozione per lui, nemmeno quando è morto. Ho rotto i rapporti con lui a 11 anni. A mia madre invece devo tutto, ha cresciuto due figli da sola».

(foto di copertina: da L’Intervista, Canale 5)