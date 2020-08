Il video che prova che Gioele sarebbe stato in macchina con la madre al momento dell’incidente

Il giallo di Caronia di cui tanto si parla in questi giorni, dopo il ritrovamento del corpo di Viviana Parisi, è tutto incentrato sulla sparizione del piccolo Gioele. Il procuratori di Patti ha dichiarato che «Gioele era in auto con la mamma» e che «a provarlo c’è un video». Rimangono quindi una serie di quesiti irrisolti, dalla sparizione del piccolo alle ragioni che potrebbero aver spinto la donna a un eventuale suicidio. Dubbi anche sulle ragioni che hanno spinto la donna a fermarsi e su quei testimoni che hanno visto e non parlano.

Il video di Gioele in macchina con la madre Viviana Parisi

«Il piccolo Gioele era con la madre ed è verosimile che fosse a bordo al momento dell’incidente», ha detto il procuratore di Patti parlando con i giornalisti. «A provarlo un video del suo passaggio a Sant’Agata di Miltello» lo scorso 3 agosto, prima che la donna facesse perdere le sue tracce. Il corpo della donna è stato trovato l’8 agosto e le ricerche del bambino proseguono incessantemente. Sul piccolo rimangono aperti una serie di interrogativi: posto che sulla macchina ci è salito, quando sarebbe sceso? Tutta la zona delle campagne di Caronia è stata setacciata ma «regge anche l’ipotesi che il bambino possa essere sceso a Venetico, forse è stato abbandonato lì», affermano gli inquirenti.

Le indagini sull’ipotesi di suicidio

Intanto proseguono le indagini per stabilire le ragioni della morte di Viviana. La procura ha disposto la ricerca delle eventuali impronte sul traliccio delle campagne di Caronia sotto al quale è stato localizzato il corpo della donna. I primi rilievi sono stati eseguiti da polizia e tecnici dell’Enel ma ancora non sono disponibili i risultati. Se sia caduta o si sia suicidata, qualora le impronte dovessero essere rilevate, è tra le ipotesi ancora da accertare. Intanto la procura di Patti ha aperto un fascicolo per omicidio e sequestro di persona.