Gino Sorbillo chiude quattro pizzerie: «Ci impediscono anche di fare consegne a domicilio»

La crisi economica legata al coronavirus tocca, inevitabilmente, anche una delle eccellenze italiane. Gino Sorbillo, simbolo della pizza napoletana nel Mondo, ha annunciato che sarà costretto a chiudere quattro locali. Due a Milano, altrettanti nella sua Napoli. Il famoso pizzaiolo ha spiegato di non avere alternativa rispetto a questa drastica decisione dato che gli è stato impedito anche di produrre per consegne a domicilio. E la ripartenza, arrivati a questo punto, sarà sempre più difficile alla fine dell’emergenza.

A chiudere saranno le due pizzerie di Napoli (Zia Esterina al Vomero e quella in via Partenope) e due a Milano (Olio a Crudo e Zia Esterina). Gino Sorbillo ha spiegato che l’unico locale pienamente in funzione non si trova in Italia ma a Tokyo, dove ancora si continua a servire pizza al tavolo. Questo il prezzo delle crisi economica legata al coronavirus e ai provvedimenti sanitari presi dal governo e dalle varie ordinanze locali.

Gino Sorbillo chiude quattro pizzerie

Il famoso pizzaiolo ha lanciato un grido d’allarme, chiedendo la possibilità che sia garantita almeno la consegna a domicilio delle pizze per non acuire ancor di più quell’ombra che – quando si entrerà nella cosiddetta fase-2 – sarà difficile da illuminare: «Una scelta che garantirebbe una sopravvivenza minima, con 30-40 pizze al giorno, per molti locali. La crisi è durissima, ma stare fermi e ripartire da zero, chissà quando, sarà difficilissimo – ha detto Gino Sorbillo al Corriere della Sera -. Meglio sarebbe per tutti poter contare sulla possibilità del servizio a domicilio».

Le consegne a domicilio

Ovviamente la proposta prevede standard di sicurezza molto alti per tutelare i lavoratori e i cittadini. Sarebbe una boccata di ossigeno per evitare di sprofondare in sabbie mobili che stanno mettendo – e metteranno ancora – in difficoltà tantissime attività imprenditoriali. Da Nord a Sud. Senza distinzioni campanilistiche.