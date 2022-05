L’accusa di Giletti alla Rai: «Inventano scuse per sopprimere talk show che non ripetono le versioni del governo»

Massimo Giletti ha rilasciato una lunga intervista a Libero parlando della guerra e dando la sua opinione sullo stato di salute della televisione italiana e dei talk show soprattutto in ambito Rai. L’idea di Giletti traspare chiaramente rispetto a tutti i punti citati nell’ampio intervento pubblicato sull’edizione cartacea del giornale a firma Pietro Senaldi e, in particolare, sul talk show. Ai politici che vogliono dare una direzione precisa ai programmi Rai – andando, di fatti, a compromettere la libertà e l’indipendenza dei conduttori e volendo pilotare le loro decisioni – affibbia l’etichetta di «putiniani della tv».

LEGGI ANCHE >>> Anche in parlamento ci si pone il problema sul reale pluralismo sui media nel racconto della guerra

Giletti sui talk show della televisione pubblica ci va giù pesante

«Se dirigi un telegiornale, selezioni gli ospiti in base alle notizie – ha affermato – Ma un talkshow è costruito sulle idee e sulla loro contrapposizione». In riferimento a quanto detto da Fuortes – che ha parlato di talk show di cui si è fatto un abuso e che non farebbero approfondimento giornalistico – «io inizio a sospettare che qualcuno voglia istituire un ministero della Verità, che scelga conduttori programmati per seguire una linea imposta dalla politica». Parla anche di quella che, a suo dire, è una «censura di Stato» che Bianca Berlinguer starebbe subendo «perché ospita Orsini o la Di Cesare. Ma sono due professori universitari».

Pressioni di questo tipo, secondo il conduttore di La 7, non sono accettabili soprattutto nell’ambito della campagna elettorale cui stiamo andando incontro nella quale – come sempre – il ruolo della televisione e della comunicazione dei mass media ai cittadini gioca un ruolo chiave: «Andiamo incontro a una campagna

elettorale decisiva e il quadro politico è molto in bilico, si avverte grande tensione sia a sinistra sia a destra. Avere un conduttore più gestibile in un talkshow fa comodo a molti».

I vertici Rai «non intendono assumersi la responsabilità di quello che fanno»

Sui talk show Giletti ammette che, effettivamente, «può darsi che siano un po’ troppo lunghi ma assegnarli a personaggi improvvisati non li può certo aiutare». I vertici Rai che parlano di un format ormai logoro e inadatto a fare approfondimenti perché, secondo il conduttore, «vogliono mascherare qualcosa di diverso: non intendono assumersi le responsabilità di quel che fanno». Guarda alla Rai del passato, quella di Bernabei, in cui i giornalisti erano «di qualità tale che riuscivano

a dire di no alla politica» mentre oggi – cosa che apparirebbe ancora più evidente con la guerra – «ci vantiamo della nostra grande democrazia ma le nomine di direttori di rete e testate giornalistiche sono tutte politiche, e i partiti, che pretendono di decidere chi può condurre e chi no, si scandalizzano solo quando non vengono accontentati».