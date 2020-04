La bufala di Libero sul duro attacco di Giletti al governo Conte. Ma non l’ha mai detto | VIDEO

Un articolo, nella versione online di Libero Quotidiano, che è smentito al suo stesso interno. Di questo è stato capace il quotidiano diretto da Vittorio Feltri (direttore editoriale) e Pietro Senaldi (direttore responsabile) travisando completamente le parole di Massimo Giletti a L’Aria Che Tira, su La7. Il conduttore di Non è l’Arena, infatti, ha parlato della gestione dell’emergenza, facendo un chiaro riferimento – ribadito più volte durante il suo intervento -, da parte dell’Europa e dell’Occidente. Ma Libero ha titolato, e articolato il pezzo, spostando la dichiarazione di Giletti contro Conte. Il tutto condito dal video allegato allo stesso articolo, che smentisce quel che è stato scritto poche righe sopra.

Leggiamo e ascoltiamo cosa ha detto Massimo Giletti a L’Aria che Tira: «Io direi che il quadro di oggi dovrebbe essere ‘Il trionfo dell’incompetenza’. Ma parlo non dell’Italia in sé, parlo del sistema Occidentale. Ci avevano raccontato di una società imbattibile, invincibile […]. Io vorrei la competenza la competenza al potere, perché proprio in questi momenti si capisce la differenza tra i quaquaraqua e i competenti». Il giornalista prosegue il suo discorso spiegando, ancora una volta, che non si stia facendo riferimento al governo italiano, ma al sistema Occidentale e all’Europa. Ecco il video integrale delle sue parole.

Giletti contro Conte, la bufala di Libero

Insomma, nessun Giletti contro Conte. Ma Libero Quotidiano, nella propria edizione online, ha titolato: «Massimo Giletti a L’aria che tira attacca il governo Conte: “Oggi è il trionfo dell’incompetenza”». Una bufala a 360 gradi. Ma vediamo cosa è scritto all’interno del pezzo. (Qui lo screenshoot della pagina ancora presente online alle 14.45 di giovedì 2 aprile 2020).

Il durissimo attacco nella fantasia di Libero

Dunque, appare evidente che ci sia una netta distonia tra quel che dice e scrive Libero e quel che ha realmente detto Massimo Giletti nel suo intervento da Myrta Merlino a L’Aria che Tira. Costruire un articolo così, solo a mo’ di propaganda contro il governo per solleticare i propri lettori, mettendo in bocca a un personaggio di spicco parole mai pronunciate è grave. E non si tratta solamente di fake news. Inoltre, nella pagina dell’articolo di Libero è stato pubblicato anche lo stesso filmato citato da noi qualche paragrafo fa. Insomma, una bufala che si auto-smentisce da sola.

