Gigi Riva è il presidente onorario del Cagliari

L’anno del centenario lo si sta vivendo nel migliore dei modi in quel di Cagliari. Il quarto posto in classifica in coabitazione con la Roma, il rendimento al top di calciatori di ritorno – come Radja Nainggolan – e l’entusiasmo di una piazza tornata a sognare in grande dopo anni difficili fatti di sofferenze in Serie A e quel continuo saliscendi con la cadetteria acquisiscono tutta un’altra luce dopo l’annuncio fatto dal patron Tommaso Giulini: Gigi Riva sarà il presidente onorario del club sardo.

LEGGI ANCHE > Cosa significa davvero che le atlete donne «sono diventate professioniste»

Il 2020 – anno in cui il Cagliari compirà cento anni – inizierà sotto la guida (a titolo onorifico) di Rombo di Tuono, il calciatore simbolo della Sardegna e amato da tutta Italia. Il suo incarico partirà mercoledì prossimo, 18 dicembre, e ha già fatto esultare i tifosi rossoblu che hanno già il cuore ricolmo di gioia per i risultati sul campo dei loro beniamini nel corso di questo avvio di stagione.

Gigi Riva presidente onorario del Cagliari

«Gigi Riva a partire dal prossimo 18 dicembre sarà il presidente onorario del Cagliari», ha detto Tommaso Giulini nel corso della presentazione di Sky Buffa con la puntata dedicata proprio a Rombo di Tuono. Un calciatore che è da sempre un simbolo di quel Cagliari che nella stagione ’69-’70 arrivò a conquistare un clamoroso scudetto. E lui guidò i suoi rossoblu a suon di gol. Una peculiarità che lo hanno reso unico anche in Nazionale. A distanza di oltre 40 anni, è ancora lui il miglio marcatore della storia degli Azzurri.

La sua precedente esperienza alla guida dei rossoblu

Ora la nuova avventura, dopo aver ricoperto il ruolo di team manager della Nazionale dal 1990 al 2013. Prima del ritorno in azzurro, aveva già occupato la poltrona di Presidente del Cagliari. Era la stagione 1986-’87 quando ricoprì quel ruolo per pochissimi mesi, prima di lasciare spazio a Lucio Cordeddu qualche mese dopo.

(foto di copertina: ARCHIVIO ANSA)