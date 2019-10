Gigi Hadid non è diventata una delle top model più richieste al mondo solo grazie al suo bel viso. La ragazza ha cominciato la sua carriera da modella da giovanissima, ed è conosciuta nell’ambiente, oltre che per la sua bellezza, anche per la sua grande disciplina e professionalità. Inaccettabile per lei che qualcuno si metta in mezzo, letteralmente, tra lei e il suo lavoro. Lo sa bene la youtuber Marie s’infiltre che, durante uno dei suoi gesti provocatori, ha dovuto vedersela con la top sui tetti di Parigi.

Gigi Hadid salva la sfilata di Chanel dall’intrusa Marie

La scenografia è affascinante: i tetti di Parigi, ricreati per la sfilata di Chanel. A guidare le modelle vestite da Virginie Viard, c’è la bellissima Gigi Hadid. Alla conclusione della sfilata, la top model si è posizionata su uno dei finti balconi, mentre le altre modelle finivano la passerella di chiusura. E proprio da lì, dove poteva osservare pubblico e colleghe, ha notato una ragazza intrufolarsi e cominciare a sfilare.

https://www.instagram.com/p/B3FFWcUoLX_/

Dopo averla attentamente seguita con lo sguardo, la top model si è parata dinanzi all’intrusa, con atteggiamento molto più simile a quello di una guardia di sicurezza che di una modella eterea. Di fatto, ha attirato l’attenzione sulla ragazza che si è messa in posa. A quel punto, Gigi Hadid l’ha presa per il braccio e accompagnata fuori dalla passerella, senza perdere la sua distintiva camminata.

Chi è marie s’infiltre

Probabilmente non si aspettava di doversi confrontare con una professionista a 360 gradi, ma di certo lo scherzo ha ottenuto l’effetto e la visibilità desiderata. La ragazza in questione è la youtuber Marie S’infilter, molto conosciuta in Francia, che come fa intuire il suo nickname su Youtube e Instagram, è famosa proprio per intrufolarsi a sfilate, eventi, servizi fotografici. E di certo non poteva perdere l’occasione di calcare i finti tetti di Parigi durante la settimana della moda: peccato non aver messo in conto che sui quei tetti vegliava una supereroina in shorts e tacchi alti.

(Credits immagine di copertina: ANSA/DPA ; frame instagram)