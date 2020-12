Giga in più a Natale, la risposta alla richiesta di «videochiamate gratis» della ministra Pisano

Le principali compagnie telefoniche italiane hanno accolto – ovviamente adattandola ai tempi che stiamo vivendo – il suggerimento della ministra dell’Innovazione tecnologica Paola Pisano, che aveva lanciato un appello affinché – per favorire il distanziamento sociale nel corso delle festività natalizie – le stesse compagnie telefoniche concedessero «videochiamate gratuite» ai loro clienti. Così Vodafone, Tim e Wind/Tre hanno comunicato che, per la vigilia di Natale e per tutto il 25 dicembre, le compagnie telefoniche metteranno a disposizione dei giga gratuiti per i clienti.

Giga in più a Natale, la proposta delle compagnie telefoniche

«Siamo felici di aderire all’invito del ministro per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione Paola Pisano rivolto agli operatori di telecomunicazioni» – si legge in varie note dei vari gestori. Vodafone offrirà traffico gratuito e illimitato ai propri clienti dalle ore 18 del 24 dicembre e per tutta la giornata del 25 dicembre, sulla stessa scia Tim, mentre Wind/Tre offrirà giga gratuiti dalla mezzanotte del 24 dicembre e per tutta l’intera giornata di Natale.

Ovviamente, lo strumento dei giga gratuiti può essere utilizzato da chi non ha a disposizione un abbonamento forfettario, con le tariffe mensili sulle quali i vari operatori di telefonia in Italia stanno puntando in maniera molto decisa. Ma questa concessione è molto più in linea con quelle che sono le attuali esigenze del mercato della telefonia in Italia e sono molto più attuali, anche perché le videochiamate gratis non sono nei piani tariffari da almeno 15 anni.

Anche se nella forma, quindi, il messaggio della ministra Pisano non era stato comunicato in maniera efficace, nella sostanza l’obiettivo è stato raggiunto: per Natale, gli italiani avranno uno strumento in più per potersi scambiare gli auguri.