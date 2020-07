Roma, il parco dedicato al figlio viene lasciato al degrado: i genitori coprono la targa

Beppe Grillo aveva citato la «Gente de fogna» per etichettare i romani che protestano contro l’operato di Virginia Raggi. Forse, però, il fondatore del Movimento 5 Stelle non frequenta la capitale da molto tempo (o, probabilmente, è distratto quando passa per la città). Un esempio simbolico è quanto accaduto nelle scorse ore a Roma, nel quartiere Laurentino. In quella zona è stato dedicato un piccolo parco a un giovane ragazzo che, nel 2002, perse la vita in un incidente stradale. Un fatto di cronaca che sconvolse gli abitanti di quel quadrante capitolino. Ora, però, il tutto è sommerso da sterpaglie e degrado. E i genitori del piccolo hanno deciso di coprire la targa in memoria di loro figlio. Questa è la triste storia del Giardino Riccardo Cino e della fatiscenza in cui versano alcune zone di Roma.

A riportare la storia è stato Leggo.it che ha raccontato – con tanto di testimonianza fotografica, la situazione attuale all’interno del Giardino Riccardo Cino. Erbacce altissime e secche, bottiglie di vetro sparse ovunque. Scatti che fanno da contraltare a quello scivolo che dovrebbe invitare i bambini a giocare. Ma lì, per via del degrado, non si può più giocare. E per questo i genitori del 15enne morto nel 2002 in un incidente stradale hanno voluto protestare, con un gesto tanto simbolico quanto potente.

Giardino Riccardo Cino, il simbolo della fatiscenza a Roma

La targa dedicata al giovane è stata parzialmente coperta. «Finché resta in quelle condizioni, il nome di mio figlio lì non ce lo lascio», ha detto la mamma Rosaria a Leggo. E la manutenzione dell’area spetta al Comune di Roma e al dipartimento per la tutela dell’Ambiente. E si trova all’ingresso degli uffici del Municipio di quella zona, i famosi ‘Ponti’ di via Ignazio Silone. Ma, nonostante la prossimità con gli uffici costola del Campidoglio, la situazione è vergognosamente fatiscente.

La pulizia che non viene fatta dal 2018

L’ultimo intervento di pulizia risale addirittura al 2018. Poi più nulla. Charlie, il padre della giovane vittima a cui è stato dedicato il parco nel quartiere Laurentino, ha provato a ripulire quel giardino, chiedendo l’aiuto di alcuni volontari. Ma è arrivato l’altolà per motivi di sicurezza. E ora quel parco non ha più un nome, se non nelle carte topografiche del Comune. Una protesta simbolica contro un degrado evidente, anche se c’è chi non se ne accorge.

