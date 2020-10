Addio a Gianfranco De Laurentiis, storico volto dello sport in Rai

A gennaio avrebbe compiuto 82 anni, la maggior parte dei quali dedicati alla sua passione per il giornalismo e per il mondo dello sport. Il mondo della televisione, e non solo, in lutto per la notizia della morte di Gianfranco De Laurentiis. A dare l’annuncio del decesso del cronista e conduttore romano è stato Alessandro Antinelli attraverso i suoi canali social. Fu uno storico volto della Rai e protagonista di programmi di successo come La Domenica Sportiva, Eurogol e Dribbling. Ua grande passione anche per la Formula 1, con la sua trasmissione Pole Position che anticipava i Gran Premi trasmessi (fino a qualche anno fa) dalla televisione pubblica.

LEGGI ANCHE > Massimo Ferrero dice che di coronavirus non si muore

«Il mio primo maestro in Rai è stato Gianfranco De Laurentiis – ha scritto Alessandro Antinelli su Twitter -. Ogni sabato mattina aspettavo il suo giudizio e le sue legnate mentre vedeva i miei pezzi di Dribbling con la sigaretta all’angolo della bocca. Mancherai Gianfranco». Un maestro di giornalismo e non solo a livello sportivo.

Il mio primo maestro in Rai è stato Gianfranco De Laurentiis.

Ogni sabato mattina aspettavo il suo giudizio e le sue legnate mentre vedeva i miei pezzi di Dribbling con la sigaretta all’angolo della bocca. Mancherai Gianfranco. #Rip — Alessandro Antinelli (@AleAntinelli) October 14, 2020

Gianfranco De Laurentiis è morto

Entrato in Rai nel 1972, il suo nome e il suo volto sono sempre stati legati allo sport trasmesso dalla televisione pubblica: dalla Domenica Sportiva all’approfondimento del sabato con Dribbling, passando per Eurogol, Diretta Sport e Domenica Sprint. Poi è diventato il volto di Pole Position, la trasmissione che andava in onda sulla Rai prima dei Gran Premi trasmessi in diretta, quando la televisione pubblica deteneva i diritti di trasmissione in Italia. E in molti tra colleghi e telespettatori, in queste ore, stanno esprimendo i propri messaggi di cordoglio sui social.