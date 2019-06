Mondiale Femminile, l’Italia sfida la Giamaica per qualificarsi ai quarti di finale

Ieri la vittoria in rimonta dell'Australia sul Brasile: serve un successo per evitare problemi

Alle 18, allo Stade Auguste-Delaune di Reims, l’Italia si gioca il suo primo match point per la qualificazione ai quarti di finale dei Mondiali di calcio femminile. Le azzurre di Milena Bertolini si troveranno di fronte la Giamaica (sconfitta 3-0 all’esordio dal Brasile). In caso di successo al termine dei 90 minuti, la nostra Nazionale sarebbe qualificata di diritto alla fase a eliminazione diretta (risultato che manca dal 1991 quando, in occasione dell’esordio del torneo, l’Itali fu eliminata dalla Norvegia), nonostante la vittoria dell’Australia sulle verdeoro che metterà più pressione sulle nostre ragazze (passano le prime due di ogni raggruppamento e le quattro migliori terze). Giamaica-Italia rappresenta il passaggio dal sogno alla realtà.

Prima di Giamaica-Italia erano scese in campo, nella giornata di giovedì, Brasile e Australia con la vittoria in rimonta da parte delle ragazze oceaniche che hanno ribaltato lo 0-2 portando a casa i primi tre punti del loro Mondiale Femminile con uno scoppiettante 3-2 finale. Un risultato che potrebbe complicare il cammino delle nostre azzurre che, però, hanno una grande opportunità di mettere il punto sulla loro qualificazione ai quarti sconfiggendo le giamaicane.

Giamaica-Italia: ci si gioca l’accesso ai quarti di finale

Giamaica-Italia, dunque, sembra esser molto più decisiva di quel che ci si aspettava il giorno della formazione dei sei gironi. Le azzurre vengono dalla straordinaria vittoria all’ultimi respiro sull’Australia grazie a una straordinaria doppietta dell’attaccante Barbara Bonansea. Un risultato che ha fatto aumentare ancor di più l’entusiasmo nel gruppo, già partito carico per questa esperienza Mondiale che ci mancava dal lontano 1999. Milena Bertolini, in conferenza stampa, ha messo in evidenza tutte le insidie che le nostre avversarie potrebbero portare: dalla fisicità all’intensità. Servirà una partita giocata come fatto nel secondo tempo del primo match.

Il CT Milena #Bertolini ha parlato nella conferenza stampa di oggi del match contro la Giamaica

"Vedo le ragazze molto concentrate, è una partita difficile e con tante insidie".

Le nostre avversarie e Bob Marley

La storia della nazionale giamaicana di calcio femminile è molto curiosa e unita da un nome che ha fatto la storia del Paese: Bob Marley. Il cantante, morto a Miami alla giovane età di 36 anni, era un grande appassionato di calcio. In molte occasioni, anche prima e dopo i suoi concerti, è stato visto divertirsi giocando a pallone con gli amici. Un amore che ha trasferito anche alla figlia Cedella Marley, che ha di fatto salvato il movimento femminile nell’isola caraibica. Dopo la mancata qualificazione alle Olimpiadi del 2008, infatti, la federcalcio giamaicana stava per smantellare la Nazionale femminile. L’intervento della figlia del Re del reggae, però, salvò la situazione: venne a conoscenza di quanto stava accadendo (tra le tante cose mancavano anche le maglie per le calciatrici), attaccò la federazione per i fondi tagliati solo al movimento femminile e finanziò – anche con l’aiuto di sponsor – la rinascita del movimento. Mai canzone del padre fu più azzeccata: «No Woman, no cry».

