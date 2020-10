Anche Gerry Scotti comunica la sua positività al Coronavirus

A dare l’annuncio, prima delle indiscrezione dei media, è stato lo stesso conduttore Mediaset: Gerry Scotti positivo al tampone sul Coronavirus. Con un breve messaggio il noto presentatore di Canale 5 – in onda, in questo periodo, con Tu si que Vales e Caduta Libera – ha raccontato ai suoi 670mila followers l’esito del test. Le sue condizioni di salute dovrebbero essere buone: non ha spiegato se si tratta di uno dei molti contagiati asintomatici, ma si trova a casa sotto il costante controllo medico.

«Volevo essere io a dirvelo: ho contratto il COVID-19. Sono a casa, sotto controllo medico. Grazie a tutti per l’affetto e l’interessamento», questo il breve messaggio comparso sulla pagina Instagram di Gerry Scotti. Un post che ha immediatamente raggiunto una vasta platea di affezionati telespettatori che gli hanno augurato una pronta guarigione e un ritorno repentino ritorno alla conduzione delle sue tante trasmissioni e quiz di successo.

Gerry Scotti positivo al Coronavirus, l’annuncio via social

Ora il conduttore rimarrà in isolamento domiciliare in attesa della sua negativizzazione, nella speranza che le sue condizioni di salute rimangano stabili senza il bisogno di un intervento ospedaliero. La notizia di Gerry Scotti positivo era stata anticipata da alcuni siti specializzati in gossip e televisione. Per questo motivo il conduttore ha preferito esporsi in prima persona attraverso il suo seguitissimo canale Instagram annunciando l’esito del test a cui si era sottoposto nelle ore precedenti.

(foto di copertina: da profilo Instagram di Gerry Scotti)