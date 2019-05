Se vi manca già George RR Martin non temete: ha annunciato 5 nuovi show

Game Of Thrones è finito. Il finale ha fatto discutere, così come l’intera stagione conclusiva. Ma si sa, “all good things come to an end”. I fan di George RR Martin però non devono temere: il genio che ha creato la saga del trono di spade ha annunciato di star lavorando a 5 nuovi show: alcuni hanno a che fare con Westeros, altri no.

La mattina del 21 maggio George RR Martin ha pubblicato un post sul suo blog personale “Not A Blog” per salutare i tanti fan che hanno seguito la saga televisiva creata dai suoi libri, il trono di spade. «Non c’era modo di sapere che questo sarebbe stato diverso» ha scritto l’autore dopo aver ricordato di essersi prestato alla scrittura di altre serie televisiva prima de Il trono di spade, «che l’episodio pilota non solo sarebbe stato girato, ma sarebbe diventato lo spettacolo di maggior successo nella storia della HBO, che avrebbe vinto un numero record di Emmy Awards, diventato lo spettacolo più popolare (e più piratato) nel mondo e in grado di trasformare un gruppo di attori talentuosi ma in gran parte sconosciuti in celebrità e star importanti». «Ancor meno immaginavo che sarei diventato io stesso in qualche modo una celebrità … e se la verità è stata detta, non sono ancora sicuro di come sia successo»

The last night, the last show. After eight epic seasons, HBO’s GAME OF THRONES series has come to an end…follow link to read whole post on my Not a Blog-https://t.co/Ak6GNxeaEg pic.twitter.com/eMJ6n4Fd5f — George RR Martin (@GRRMspeaking) May 21, 2019

Seguono ringraziamenti e tributi, sia agli sceneggiatori che agli attori, dalle persone nella produzione fino, ovviamente ai tanti fan. «Lasciatemi dire questo – la scorsa notte è stata una fine, ma è stata anche un inizio. Nessuno andrà in pensione presto». Martin racconta di come gli sceneggiatori David Benioff e Dan Weiss siano già al lavoro su alcuni progetti di Star Wars, e che Bryan Cogman stia lavorando con Amazon per realizzare degli show in proprio. E poi, c’è il cast, ormai «sparso ai quattro venti» e destinato a essere presenze costanti su tutti gli schermi e show negli anni a venire.

George RR Martin: «Sono molto occupato»

«E io?» scrive allora George RR Martin rispondendo alla domanda più grande di tutte: « Sono ancora qui, e sono ancora occupato». «Come produttore, ho cinque spettacoli in fase di sviluppo alla HBO (alcuni non hanno nulla a che fare con il mondo di Westeros), due a Hulu, uno su History Channel» aggiunge rincuorando i fan che hanno imparato ad amarlo attraverso la serie televisiva. Alcuni hanno a che fare con Westeros: sappiamo già del prequel BloodMoon, ambientato negli anni precedenti alla storia che abbiamo conosciuto ne Il trono di Spade, ma forse potrebbe esserci anche qualche spin-off. Su internet infatti le storie più accreditate riguardano il viaggio esplorativo di Arya e la destinazione di Drogon.

Non solo: Martin dice di esser impegnato anche «in numerosi progetti, alcuni basati su storie e libri personali, altri su materiale creato da altri. Ci sono questi cortometraggi che spero di fare, adattamenti di storie classiche di uno degli scrittori più brillanti, bizzarri e originali che il nostro genere abbia mai prodotto. Mi sono consultato in un videogioco fuori dal Giappone. E poi c’è Meow Wolf … ». MA sopratutto, George Martin Sta scrivendo. «L’inverno sta arrivando, ve l’ho detto, tanto tempo fa … e così è. “The Windsor of Winter”è molto in ritardo, lo so, lo so, ma sarà fatto. Non dirò quando, l’ho provato prima, solo per bruciarti tutti e sfogarmi … ma lo finirò e poi arriverà “Un sogno di primavera”».

I libri finiranno come la serie tv?

E il finale? sarà lo stesso della serie televisiva? «Beh si. E no E sì. E no E sì. E no E sì.» scrive lui sul suo blog. Una specifica però va fatta, che andrebbe ricordata ai tanto fan “puristi” che si sono spesso lamentati : «Sto lavorando su un mezzo molto diverso da David e Dan, non dimenticatelo mai. Avevano sei ore per questa stagione finale». Martin sa che avrà molto più spazio, forse anche troppo: « Mi aspetto che questi ultimi miei due libri riempiranno 3000 pagine di manoscritti prima che io abbia finito … e se sono necessarie più pagine e capitoli e scene, li aggiungerò». Anche perché molti personaggi presenti nei libri non sono mai comparsi sugli schermino mentre altri morti nello show sono ancora vivi nei romanzi e viceversa. Ci saranno persino «degli unicorni, più o meno».

