A seguito del sopralluogo al cantiere del nuovo viadotto che sostituirà il Ponte Morandi, il sindaco di Genova Marco Buzzi ha fatto gli auguri di Natale e per le feste gli operai, e ha anche azzardato qualche previsione. Per la fine di gennaio, ha detto il primo cittadino, dovrebbero essere finiti i lavori, e il nuovo ponte potrebbe essere solcato dalla prima auto già a maggio.

Genova, il sindaco Bucci: «A maggio forse la prima auto sul nuovo viadotto»

«Tutti i lavori edilizi, non quelli di acciaio ma le pile, saranno terminati entro la fine di gennaio». Le parole del primo cittadino e commissario per la costruzione del viadotto sul Polcevera Marco Bucci durante il sopralluogo al cantiere, effettuato con il governatore Toti, sono di ottimismo e speranza. «Questo consentirà di vedere a metà marzo il ponte completo con tutte le infrastrutture in acciaio montate – ha continuato il sindaco di Genova – A metà maggio, pensiamo, potrà passare la prima macchina».

Insieme a Bucci anche il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti che ha spiegato di augurarsi che «tra legge di Stabilità, decreto proroghe ci arrivi tutto quanto richiesto». «Nonostante l’emergenza di ponte Morandi e il dolore che ha provocato, nonostante la mareggiata dello scorso anno, nonostante l’autunno più piovoso degli ultimi anni con le frane che anche in queste ore ci mettono in difficoltà – ha continuato il governatore – la Liguria è sana, forte, vive e nei numeri tutto questo ci viene confermato. Siamo soddisfatti di come il sistema ha retto e reagito».

