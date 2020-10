Il caso Gaviria: il ciclista, già contagiato a marzo, è nuovamente positivo

Nello scorso mese di marzo, nel pieno della prima ondata della pandemia, Fernando Gaviria era stato ricoverato per quattro settimane dopo aver contratto il Covid. Ora, a circa sette mesi da quell’evento, il ciclista colombiano è risultato nuovamente positivo ai test effettuati. Il 26enne, corridore della UAE Emirates, non presenta sintomi e sta bene (questo è quanto comunica il suo team), ma è costretto ad abbandonare il Giro d’Italia. Nell’ultimo giro di tamponi è risultato contagiato anche un membro della AG2R.

«Sottoposto ieri, giorno di riposo del Giro d’Italia, a un test PCR, il corridore dell’UAE Team Emirates Fernando Gaviria è risultato positivo al COVID-19 – si legge nel comunicato del team in corsa al Giro d’Italia -. Tutti gli altri ciclisti e membri dello staff del team hanno ricevuto un esito negativo e proseguiranno oggi la Corsa Rosa. Lo staff sanitario della squadra sta seguendo la situazione con attenzione, mettendo in opera tutto quanto necessario per assicurare un sicuro proseguimento. Dopo aver ricevuto il responso del test, Gaviria è stato immediatamente posto in isolamento: è in buona salute e completamente asintomatico. Già a marzo, Gaviria era risultato positivo al virus».

Gaviria, il ciclista contagiato due volte (e che ora lascia il Giro)

Il colombiano era fuori dai vertici della classifica del Giro d’Italia. Si trova, infatti, al 126esimo posto con un distacco di oltre tre ore dal leader Joao Almeida. Ma il suo nome, ora, diventa oggetto di attenzione dopo la notizia della sua doppia positività. La prima nel mese di marzo, con tanto di ricovero in ospedale per quattro settimane; la seconda oggi, ma da asintomatico. Ora il corridore lascia la corsa rosa e rimarrà in isolamento, come previsto dal protocollo. E proseguiranno, come avvenuto dall’inizio della competizione, i canonici test su tutti i partecipanti e i componenti delle squadre.

(foto di copertina: da profilo Instagram di Fernando Gaviria Rendon)