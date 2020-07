Gasperini sull’insulto al tifoso del Napoli: «Non è un problema mio, vedrete quando verrà fuori chi è»

«Non è un problema mio. Ma nemmeno dell’Atalanta»: queste le parole dell’allenatore dell’Atalanata, Gian Piero Gasperini, in riferimento al video dell’insulto dello staff dell’Atalanta a un tifoso del Napoli che ha cominciato a girare ieri pomeriggio sui social. Nel video si vede una provocazione da parte di un tifoso del Napoli e la risposta volgare di uno dei dirigenti dell’Atalanta – il team manager Mirco Moioli – che apostrofa il provocatore chiamandolo «terrone di me*da».

Le scuse di Moioli

La Procura Federale ha aperto un procedimento nei confronti del team manager Moioli, che si è scusato: «Mi scuso per l’espressione usata nei confronti di questo pseudo-tifoso. Mi scuso per non essere stato in grado di mantenere la calma di fronte alle accuse gravi ed infamanti di questo signore che, evidentemente, aveva preparato la provocazione». Il membro del team dell’Atalanta ha continuato scusandosi anche nei confronti della squadra: «Non mi sto giustificando, sono consapevole di aver sbagliato, anche nei confronti dell’Atalanta». Il riferimento a una provocazione a tavolino – tra le parole di Moioli e quelle di Gasperini – lascia intendere che ci saranno ulteriori risvolti una volta venuto fuori chi era lo «pesudo-tifoso».

Gasperini prende le distanze per sé e per l’Atalanta

Intanto Gasperini ha preso le distanze ieri – in collegamento a Dazn dopo Juve-Atalanta -, specificando di non essere coinvolto insieme alla sua squadra e che «abbiamo già invitato la persona a Zingonia. Vedrete quando verrà fuori chi è…». Indubbiamente una questione sulla quale fare ulteriormente chiarezza, una delle – tante – pagine brutte dello calcio italiano fatto di atteggiamenti che vanno al di là del comune sfottò sportivo. L’inchiesta della procura Figc è stata aperta non solo nei confronti del team manager dell’Atalanta ma anche della società, per responsabilità oggettiva.

(Immagine copertina dalla pagina Facebook dell’Atalanta)