Gasperini reagisce contro il pubblico di Firenze: «Figli di p*****a saranno loro»

Gian Piero Gasperini non ha accettato l’attacco ricevuto dalla tifoseria di Firenze che, nel corso del match di Coppa Italia tra Fiorentina e Atalanta, lo ha più volte apostrofato con l’appellativo di «figlio di puttana». L’allenatore della Dea, a fine partita, è una furia. Non può credere che una tifoseria si rivolga in questo modo a un tecnico di una squadra ospite. Per questo si arrabbia con il pubblico di Firenze.

Gasperini dice che i figli di puttana sono i tifosi della Fiorentina

«Non ho mai insultato nessuno. Ero motivato al massimo per la mia squadra e mi hanno gridato più volte “Figlio di p…” – ha detto in conferenza stampa post-partita -. Mia madre ha fatto la guerra per dare diritto di parola a questi deficienti: loro sì che sono dei figli di p… Non lo accetto: questa è cafonaggine e maleducazione».

L’aneddoto familiare raccontato da Gasperini ha messo l’accento una volta di più sul suo risentimento nei confronti delle persone che lo hanno insultato. E l’allenatore non ci ha pensato su due volte a rispondere con la stessa moneta, rigirando l’offesa. Una situazione certamente sui generis, che non ha fatto bene al clima generale che si respira negli stadi soprattutto nell’ultimo periodo.

Gasperini esce sconfitto da Firenze

Gasperini è uscito sconfitto dallo stadio Artemio Franchi di Firenze. La squadra allenata da Iachini, infatti, ha avuto la meglio sull’Atalanta con il punteggio di 2-1. La Dea, in gran forma in campionato e con la qualificazione agli ottavi di Champions League in tasca, ha subito la prima vera battuta d’arresto di questa stagione. Il tutto in una partita che ha riscaldato molto gli animi e che ha portato, inevitabilmente, a queste conclusioni nel dopo gara.