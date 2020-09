La gaffe di Teresa Bellanova che invita a votare per Emiliano. Ma il candidato di Italia Viva è Scalfarotto | VIDEO

Italia Viva chiede il voto disgiunto in Puglia? Anzi, no. La gaffe Teresa Bellanova durante le fasi finali della campagna elettorale per le Regionali è diventata virale sui social. Non si tratta, ovviamente – per via del silenzio elettorale -, di una dichiarazione arrivata nelle ultime ore, ma è stata comunque pubblicata su Twitter all’indomani di un altro errore, anch’esso corretto, da parte della ministra per le Politiche Agricole sulla data della Breccia di Porta Pia.

LEGGI ANCHE > Teresa Bellanova ha detto che è meglio essere paragonati alla Fornero che a Salvini

È cosa nota che Italia Viva, il partito di cui fa parte Teresa Bellanova, si sia staccata dal Partito Democratico per le Regionali in Puglia: i dem hanno scelto di puntare (ancora una volta) sul Presidente uscente Michele Emiliano; Matteo Renzi, invece, ha deciso di candidare Ivan Scalfarotto. Da lì sono nate polemiche incrociate tra i due partiti, ma è una storia del passato. In attesa del risultato delle urne elettorali (che si chiuderanno oggi alle 15), la gaffe Teresa Bellanova è diventata virale.

Gaffe Teresa Bellanova sul candidato di Italia Viva in Puglia

«Noi per questo chiediamo un voto a Michele Emiliano e a Italia Viva – dice la ministra al termine del suo intervento in un comizio pugliese -. Perché…». E lì arriva l’interruzione da parte degli altri partecipanti al tavolo. E allora Teresa Bellanova si corregge: «Non chiediamo un voto per Michele Emiliano e lo chiediamo, scusatemi, per Ivan Scalfarotto». Lo stesso candidato di Italia Viva reagisce con una pacca sulla spalla.

L’errore nella data della Breccia di Porta Pia

E ieri, giorno del 150esimo anniversario della Breccia di Porta Pia, è arrivato una nuova gaffe Teresa Bellanova sui social.

Ovviamente si tratta di un errore (sottolineato anche dalla correzione arrivata poco dopo). La famosa Breccia di Porta Pia e l’ingresso a Roma dei bersaglieri avvenne il 20 settembre del 1870. Non cento anni dopo.

(foto di copertina: da video su Twitter di Claudio Riccio)