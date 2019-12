Diletta Leotta dice che i tifosi della Lazio hanno cantato «I giardini di Marzo di Venditti» | VIDEO

Non sarà un inno storico allo stesso livello di You’ll never walk alone, ma I giardini di Marzo rappresenta senz’altro un pezzo imprescindibile della musica italiana. I tifosi della Lazio hanno adottato questa canzone come brano con cui celebrare i propri successi. E l’hanno intonata anche ieri sera, dopo il match dell’Olimpico tra Lazio e Juventus, finito 3-1 in favore dei padroni di casa. Da bordocampo, Diletta Leotta – giornalista di Dazn – ha potuto apprezzare l’atmosfera che si era creata allo stadio.

Gaffe Diletta Leotta all’Olimpico: «I giardini di marzo di Venditti»

Diletta Leotta: “I tifosi che cantano i giardini di marzo di VENDITTI.”

Le basi, le basi proprio.#LazioJuve pic.twitter.com/e4rDI4gGHk — Dioniso🍷 (@1Dioniso) December 7, 2019

«Uno stadio in festa – dice la Leotta – con i calciatori che vanno sotto la curva a salutare i tifosi che cantano I giardini di Marzo di Venditti». Qui, però, un brivido corre lungo la schiena dei supporter biancocelesti che hanno vissuto da casa la sfida dell’Olimpico. Ma come? I giardini di marzo di Venditti? E poi, come si fa a fare questa gaffe con un cantante che è sempre stato icona della Roma (e che, al massimo, ha manifestato recentemente qualche simpatia per la Fiorentina)?

Gaffe Diletta Leotta, Antonello Venditti è un simbolo della Roma

I giardini di Marzo, vale appena la pena ricordarlo, è uno dei brani più famosi di Lucio Battisti. Pubblicata nel 1972 e inclusa nel suo quinto album Umanamente uomo: il sogno. Impossibile confondere due cantanti così diversi tra loro. Impossibile, anche per tutto quello che Antonello Venditti significa per la Roma, la cui rivalità sportiva con la Lazio è tipica di tutte le città che hanno due squadre in loro rappresentanza. Il cantautore, infatti, ha firmato due pezzi simbolo del tifo giallorosso come Roma, Roma e Grazie Roma.

Non una settimana felicissima per Diletta Leotta, che aveva commesso anche un’altra gaffe nel corso della presentazione del Gran Galà del calcio italiano del 2 dicembre scorso. In quella circostanza, aveva detto che il portiere dell’Inter Samir Handanovic era salito sul palco per la prima volta. Il numero uno nerazzurro, tuttavia, non ha avuto timori nel far notare, in diretta, che quella non era stata affatto la prima volta che aveva ricevuto il premi in quella cerimonia. Un siparietto che sui social network è diventato virale e che è destinato, ora, a essere sostituito dallo scivolone dell’Olimpico su I giardini di marzo.