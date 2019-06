Conte, c’è anche la gaffe: «Sabato scorso è stata la Festa della Repubblica». Ma il 2 giugno era ieri | VIDEO

Evidentemente ha avvertito la pressione del momento. Era stato lo stesso Giuseppe Conte questa mattina ad annunciare che alle 18.15 avrebbe dato delle notizie importanti in una conferenza stampa. Per questo, forse, l’incontro con i giornalisti è stato più teso del previsto. E per questo, pronti-via, c’è stata subito una gaffe Conte.

Gaffe Conte, il video in cui sbaglia la data della Festa della Repubblica

#Conte, in #conferenzastampa:”Sabato scorso è stata la festa della Repubblica”. Ma il 2 giugno era ieri!#maratonamentana (Ecco il video, così gialloverdi, troll e fake non possono più dire che non è una sua frase) pic.twitter.com/7xipKcGTkr — Pietro Raffa (@pietroraffa) June 3, 2019

Il presidente del Consiglio, infatti, ha debuttato con queste parole: «Sabato scorso è stata la festa della Repubblica, nonché il primo anniversario del governo da me presieduto». Giuseppe Conte, tuttavia, ha fatto confusione. La festa della Repubblica, infatti, cade il 2 giugno. Che non era sabato scorso, ma appena ieri, domenica.

Gaffe Conte, la tensione della conferenza stampa «importante»

Sabato, invece, si è tenuta una cerimonia ufficiale al Quirinale, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Un momento in cui le più alte cariche dello Stato si sono incontrati per ascoltare, in separata sede e dietro invito, le parole del garante della Costituzione e dello Stato italiano. Tuttavia, la festa della Repubblica, il giorno in cui si è celebrato il referendum per la scelta della forma costituzionale con la quale il nostro Paese sarebbe stato governato dopo la seconda guerra mondiale, si celebra il 2 giugno. E su questo c’è poco da obiettare.

Semplicemente, dobbiamo pensare che la tensione del momento e lo stress a cui è sottoposto quotidianamente il presidente del Consiglio lo abbia portato a scivolare su una data. Una sorta di perdita momentanea della cognizione del tempo. Ma, forse, anche da questi pochi particolari si può notare che quanto sta avvenendo nell’attuale maggioranza che guida l’esecutivo rappresenta una svolta davvero molto delicata.

FOTO: ANSA/ETTORE FERRARI