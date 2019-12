La Samp vince il derby e trasforma lo scarpino di Gabbiadini in ‘un’opera d’arte’

Un modo originale per festeggiare la vittoria nel derby

Il derby è sempre una partita particolare, a qualsiasi latitudine. Vincere la stracittadina rappresenta l’estasi per qualsiasi tifoso che, nei giorni successivi, vive in uno stato di assuefazione nei confronti dei ‘rivali’ con tanto di sfottò. Sabato sera l’estasi è toccata ai sostenitori della Sampdoria che hanno vinto il derby della Lanterna contro il Genoa con il punteggio di 0-1. Grande mattatore e protagonista della serata è stato Manolo Gabbiadini, entrato dalla panchina nel secondo tempo e autore della rete decisiva.

La mossa di Claudio Ranieri, mister derby in Italia (ne ha giocati dieci, con nove vittorie, un pareggio e nessuna sconfitta) è stata la più azzeccata e, in dieci minuti, la storia della 119esima stracittadina di Genova è cambiata al 75° minuto: fuori gli evanescenti Ramirez e Quagliarella, dentro i freschi Caprari e Gabbiadini. E proprio quest’ultimo, dopo dieci minuti, ha fatto esultare il popolo blucerchiato con il colpo da biliardo da tre punti (e non solo).

L’opera d’arte per la vittoria della Samp contro il Genoa

Un pallone recuperato a centrocampo da Linetty, la fuga sull’esterno, il pallone rasoterra servito al limite dell’area di rigore e il piattone sinistro di precisione chirurgica con cui Manolo Gabbiadini supera il portiere del Genoa Radu e regala il vantaggio (che si confermerà anche dopo i quattro minuti di recupero) alla Sampdoria. E per omaggiare il gol dell’attaccante di Calcinate, ecco un omaggio citando Cattelan.

Il riferimento è all’opera d’arte installata da Maurizio Cattelan: quella banana appiccicata con lo scotch al muro e mangiata da David Datuna. Quella installazione, del valore di 120mila euro, è stata citata dal profilo Instagram ufficiale della Sampdoria nelle sue Instagram Stories.

Lo scarpino sinistro di Gabbiadini

Al posto della banana (simbolo dell’opera intitolata ‘Comedian’), compare lo scarpino sinistro di Manolo Gabbiadini, ancora sporco di terra ed erba del Luigi Ferraris di Genoa. Lo scarpino del gol decisivo, dunque, diventa un’opera d’arte dal valore inestimabile per i tifosi. Perché non vale solo 3 punti e il suo prezzo supera i 120mila euro. Vincere un derby è un qualcosa che va oltre le cifre e i soldi.

(foto di copertina: da Instagram Stories della Sampdoria)