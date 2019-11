Marco Carta è stato assolto per «non aver commesso il fatto» in merito al furto delle sei magliette per un valore totale di 1200 euro alla Rinascente: nella sentenza di assoluzione il giudice scrive che la prova che il cantante abbia concorso nella ruberia risulta «insufficiente e contraddittoria».

Furto alla Rinascente, le prove contro Marco Carta sono «insufficienti e contraddittorie»

Se la prova di concorso nel reato di furto è insufficiente e contraddittoria, «l’ipotesi ricostruttiva alternativa» presentata dalla difesa di Marco Carta è invece «confortata da elementi di conferma». Lo scrive il giudice Stefano Caramellino all’interno delle motivazioni della sentenza con cui Marco Carta è stato assolto «per non aver commesso il fatto» lo scorso 31 ottobre, durante il processo abbreviato per il furto di sei magliette dal negozio della catena Rinascente a Milano, vicino al Duomo della città. Il cantante, che ha debuttato nel programma “Amici di Maria de Filippi”, si era sempre dichiarato innocente rispetto al fatto e aveva commentato l’assoluzione dicendo che per lui era la fine «di un incubo». Il pm di Milano Nicola Rossato aveva invece dichiarato l’intenzione di impugnare la sentenza di assoluzione.

(Credits immagine di copertina: ANSA/MATTEO BAZZI)