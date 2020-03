La Warner Bros. dopo lunghe ed intense trattative aveva finalmente annunciato il ritorno di Friends, la sit-con più amata di sempre, per una speciale reunion sul nuovo servizio streaming HBO Max da rilasciare il prossimo mese di maggio. Ora però arriva la triste notizia che le riprese in programma la prossima settimana nello storico Stage 24 a Los Angeles sono state rimandate a data da destinarsi.

L’episodio speciale di Friends, che vedrà nuovamente insieme Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer, è probabilmente il progetto più atteso dell’anno sul piccolo schermo ma purtroppo il coronavirus ha spento gli entusiasmi dei fan. Lo scorso anno per il compleanno dello show la reazione del pubblico era stata incredibile, con il mitico divano che aveva fatto capolino anche nelle città italiane. Friends è ancora oggi uno degli show più amati e visti sui cataloghi streaming a distanza di anni, basti pensare che la sua uscita dal catalogo Netflix USA a gennaio aveva provocato una sorta di lutto nazionale per gli utenti del servizio.

Lo speciale della durata di un’ora è stato concepito come una sorta di documentario e non per un revival stile “Gilmore Girls” per intenderci. Avrà la durata di un’ora e per la loro partecipazione tutti i membri originali del cast percepiranno 4 milioni di dollari.