Fridays for Future: a Roma migliaia di ragazzi manifestano per il clima

In 180 città italiane oggi i giovani, e non solo, scendono nelle strade e nelle piazze per manifestare sul clima

Migliaia di studenti, di tutte le età, hanno invaso le strade di Roma per il Fridays For Future, iniziativa di sciopero iniziata da Greta Thunberg per fare pressione sui governi del mondo affinché adottino politiche adeguate per combattere il cambiamento climatico. In 180 città italiane i giovani sono scesi in strada con i loro cartelli colorati, solo la manifestazione della capitale secondo le prime stime conta più di 180mila partecipanti. Il fulcro è a Piazza della Repubblica, ma la coda del corteo arriva fino alla stazione Termini.

"Benvenuti nell'era dove i Bambini si occupano di Cambiamenti Climatici e i Politici di merendine." Cit.#ClimateStrikes #FridaysForFuture #roma pic.twitter.com/zEjoDR8iun — Matteo Olmo Bennati (@Matteo_Bennati1) September 27, 2019

Fridays For Future: «Il nostro futuro vale più dei vostri profitti»

«Il nostro futuro vale più dei vostri profitti» recita lo striscione che apre il lungo cordone di studenti a Roma. Le immagini della manifestazione pacifica hanno invaso i social network, insieme a quelle condivise da associazioni ambientaliste, sindacati e forze politiche. «Siamo in Piazza della Repubblica a Roma per appoggiare gli studenti che stanno difendendo il loro e il nostro futuro – recita la didascalia del video condiviso dal Movimento 5 Stelle – Non possiamo che essere al loro fianco per chiedere alla comunità internazionale di abbandonare ogni esitazione e imprimere una svolta».

Siamo in Piazza della Repubblica a Roma per appoggiare gli studenti che stanno difendendo il loro e il nostro futuro.

Non possiamo che essere al loro fianco per chiedere alla comunità internazionale di abbandonare ogni esitazione e imprimere una svolta.#FridaysForFuture pic.twitter.com/4uoMo78LPX — Movimento 5 Stelle (@Mov5Stelle) September 27, 2019

«Se la Terra muore non c’è più posto per nessuno. Serve un nuovo modello di sviluppo giusto e sostenibile – ha twittato invece Nicola Zingaretti, segretario del Pd – Salvare il pianeta è una responsabilità di tutte e tutti. Noi ci siamo»

(Credits immagine di copertina: Twitter Giovani per la Pace@gxlapace)