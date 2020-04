Fratelli d’Italia annuncia un suo studio-verità sul Coronavirus in Italia

Il flash mob in piazza Montecitorio è stato il primo passo. Adesso Fratelli d’Italia si appresta a presentare uno proprio studio che promette di dare risposte sulla reale emergenza sanitaria legata al Coronavirus. L’annuncio arriverà mercoledì 29 aprile, alle ore 18, con una conferenza stampa. Il partito di Giorgia Meloni ha detto di aver elaborato dati statistici che, secondo i presupposti, smentirebbero i dati enunciati ogni pomeriggio dal Dipartimento della Protezione Civile.

LEGGI ANCHE > Meloni e FdI manifestano davanti a Palazzo Chigi per dire basta ai Dpcm

I numeri sono stati raccolti dal centro studi di Fratelli d’Italia e, secondo quanto si legge dal comunicato stampa che annuncia la conferenza di mercoledì, è pronto a dare diverse risposte a interrogativi che sono stati posti fin dall’inizio dell’emergenza sanitaria in Italia.

Questo esercizio ha lo scopo di determinare:

– Quando la crisi è effettivamente iniziata;

– Qual è il reale incremento della mortalità in Italia nelle diverse Regioni e province;

– Confronto tra dati reali e dati ufficiali della Protezione Civile;

– Scenario teorico di espansione e perdurare dell’epidemia;

– Le classi di età più colpite. Sulla base di queste informazioni obiettive sono state formulate ipotesi per una effettiva ripartenza e una vera ‘Fase 2’.

Fratelli d’Italia e lo studio verità sul Coronavirus

«Da molte settimane Fratelli d’Italia chiede al governo di avere dati statistici sulla reale mortalità in Italia nel mese di marzo 2020, per avere gli elementi necessari a valutare l’attendibilità dei dati comunicati dalla Protezione Civile sul Covid-19. Purtroppo non abbiamo ricevuto alcuna risposta – si legge nel comunicato firmato dal partito di Giorgia Meloni -. Per questo l’Ufficio Studi di FdI ha provveduto a fare ciò che il governo e le sue numerose task force non hanno fatto: elaborare i dati statistici di mortalità divisi per provincia e per Regione».

(foto di copertina: da pagina Facebook di Giorgia Meloni)