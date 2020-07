ll sondaggio in base al quale Fratelli d’Italia ha sorpassato il M5S

Se la Lega continua ad arretrare, l’altra forza sovranista sembra non fermarsi più. Fratelli d’Italia, il partito di Giorgia Meloni, viene oggi attestata al 16% delle preferenze dal sondaggio Tecné-Dire. Ciò vorrebbe dire, se i sondaggi fossero confermati, che il partito di destra si configura come la terza forza nell’arco costituzionale italiano, superando il Movimento 5 Stelle.

LEGGI ANCHE > Il candidato di Fratelli d’Italia in Campania sta usando “me ne frego” come motto della sua campagna elettorale

Fratelli d’Italia è la terza forza politica in Italia

Tra il 16 e il 17 luglio, l’istituto ha effettuato un sondaggio su un campione rappresentativo di cittadini, distribuiti lungo tutta la penisola. Il risultato è stato piuttosto favorevole a Fratelli d’Italia, la cui ascesa – anche a livello di presenze della leader e di engagement sui social network – è evidente. Nel corso dell’ultimo anno – dal luglio 2019 al luglio 2020 – la crescita di Fratelli d’Italia è stata di 9,4 punti percentuali.

Una tendenza contraria rispetto a quella della Lega che, invece, resta primo partito pur avendo perso in 365 giorni il 12,1% dei consensi. Effetto Papeete per Matteo Salvini che l’anno scorso era saldamente al governo, salvo poi innescare la crisi agostana che lo ha estromesso dall’esecutivo. Un esecutivo che, nel frattempo, è andato avanti con una nuova maggioranza, relegando la Lega a partito di opposizione, ruolo che – evidentemente – gli elettori non gradiscono.

Il sondaggio che premia Fratelli d’Italia

Ed ecco, dunque, che viene premiata la linea di Fratelli d’Italia che, recentemente, non è mai stata al governo e non ha mai ricoperto cariche istituzionali. L’andamento del consenso ha portato il partito di Giorgia Meloni a superare il Movimento 5 Stelle che, secondo la rilevazione, è staccato di un punto percentuale, fermandosi al 15%.

Mentre la Lega si conferma comunque primo partito con il 24,9% delle preferenze, la distanza con il Pd è inferiore ai cinque punti: il partito di Nicola Zingaretti è stabile al 20,2%. Indietro le altre forze politiche, con la sinistra in leggera progressione (2,9%) e Italia Viva in arretramento (2,7%), dietro ad Azione, il movimento di Carlo Calenda.