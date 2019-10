Questa sarà l’ultima canzone di Franco Battiato

Torneremo ancora, l’ultima canzone di Franco Battiato, doveva in realtà avere un altro titolo. Ovvero, I migranti di Ganden. Cambiato in corsa perché poteva prestarsi ad altre interpretazioni, più d’attualità. Invece era semplicemente una riflessione sul passaggio. La morte come tema concettuale sul quale si sta interrogando il grande cantautore. Ieri, il suo ultimo – e definitivo progetto – è stato presentato al pubblico e alla stampa: suoi brani riarrangiati dalla Royal Philharmonic Concert Orchestra durante il tour del 2017 e l’inedito appena citato.

LEGGI ANCHE > Franco Battiato parla della sua ‘Cura’: «Sto meglio, il peggio è alle spalle»

L’ultimo disco di Franco Battiato

Franz Cattini, manager del cantautore, tuttavia è definitivo: «Franco Battiato non ha altro materiale nel cassetto. Sarà il suo ultimo disco». Anche perché, in base a quanto emerso nella giornata di ieri, anche la voce registrata per questo suo inedito è una sorta di guida per un brano che avrebbe dovuto essere eseguito da Andrea Bocelli. La voce guida, anche questa, risale a due anni fa. Insomma, il 2017 è stato l’ultimo anno del Franco Battiato artista.

Poche speranze sullo stato di salute di Franco Battiato

«Non possiamo dire che non stia bene – hanno replicato quelli del suo entourage ai giornalisti che chiedevano notizie su Battiato -. Tuttavia non sta abbastanza bene per poter parlare con noi». Nonostante il video che lo riprende al lavoro e nonostante le fotografie che sono state pubblicate sui social network, Franco Battiato avrebbe difficoltà a parlare. Non è un caso, forse, che il video ufficiale sia muto, senza che possiamo ascoltare le parole pronunciate dalla viva voce dell’artista.

«Hanno voluto tenere in vita qualcosa che non c’è già più – ha detto Roberto Ferri, che ha collaborato con Battiato per scrivere un brano per Tiziano Ferro -. L’ultima volta l’ho sentito un anno fa: mi chiamava al telefono, ma non rispondeva. L’ho interpretato come una sorta di richiesta d’aiuto».

FOTO da screenshot del video pubblicato da Che Tempo Che Fa