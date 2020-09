La Francia ha deciso di dimezzare il periodo di quarantena da 14 giorni a 7

A comunicare la decisione ci ha pensato oggi Olivier Ve’ran, ministro della Salute francese, ai microfoni del canale radio France Inter.. Stando al parere del Consiglio scientifico del paese «si è più contagiosi nei primi cinque giorni» calcolati da quando appaiono i sintomi o si registra la positività al tampone. La decisione entrerà in vigore in Francia a partire da venerdì in maniera formale, in occasione del «consiglio Difesa» così che ci sia ancora «un po’ di tempo per consultare altri esperti sull’attuazione della misura».

Francia, quarantena da 14 a 7 giorni

A partire da questo venerdì, quindi, il periodo di quarantena valido per i francesi sarà dimezzato basando la decisione sul parere del Consiglio scientifico. La spiegazione data dal ministro della Salute francese è semplice e sintetica: «Siamo più contagiosi nei primi 5 giorni dopo l’apparizione dei sintomi o che seguono la positività di un tampone. In seguito la contagiosità diminuisce in modo molto netto, e dopo una settimana resta ma molto debole».

I francesi non rispettano la quarantena

Il ministro ha anche parlato del fatto che i francesi difficilmente rispettano i 14 giorni di quarantena e che procedere in tal modo può favorire una maggiore adesione delle persone. Ha parlato, più precisamente, di «una migliore adesione» a questa regola considerato che oggi in Francia «registriamo che gran parte dei francesi non rispetta la quarantena». A partire dal Consiglio di Difesa di venerdì, organo composto da un gruppo ristretto di ministri che viene convocato sempre più spesso da Macron da quando è cominciata la crisi sanitaria – il periodo di quarantena per chi risulta positivo al Covid scenderà a 7 giorni di isolamento.